Deathloop: Der nächste Hit der Arkane Studios? Internationale Testwertungen in der Übersicht

"Deathloop" erscheint in dieser Woche für die PS5.

Am morgigen Dienstag, den 14. September 2021 wird der von den Arkane Studios („Dishonored“, „Prey“) entwickelte Shooter „Deathloop“ für den PC und die PlayStation 5 veröffentlicht.

Passend zum morgigen Release fiel heute das Review-Embargo und die internationalen Magazine hatten endlich die Möglichkeit, ihre Eindrücke unter die Spieler zu bringen. Wie ein Blick auf die Reviews verdeutlicht, lieferten die Arkane-Studios mit „Deathloop“ ihren nächsten Hit ab. Demnach punktet „Deathloop“ sowohl mit seinen frischen Ideen als auch der technischen und spielerischen Umsetzung.

Im Fazit von PlayStation Universe (10/10) heißt es beispielsweise: „Deathloop ist nicht nur eines der konzeptionell ehrgeizigsten und am besten umgesetzten Spiele aller Zeiten, sondern Arkanes PlayStation-Schwanengesang hat auch eine grenzenlose Energie und Einfallsreichtum, die kein anderes Spiel erreichen kann. Ganz einfach, Deathloop ist eine beispiellose Synergie aus Ego-Shooter-Design, explorativem Glück und erzählerischer Komplexität, die wir wahrscheinlich sehr, sehr lange nicht mehr sehen werden.“

Die Redakteure von TheSixthAxis vergeben ebenfalls die Höchstwertung und führen aus: „Deathloop ist die Art von Spiel, die dir in den Kopf kommt und dort bleibt, auch wenn du nicht spielst. Colt ist ein großartiger Protagonist, das komplizierte Umgebungsdesign ist ein Traum zum Erkunden und das Loop-System hält die Dinge frisch und bietet so viel Wiederspielbarkeit. Einfach gesagt, Deathloop ist fantastisch.“

In ein ähnliches Horn bläst The Gamer: „Deathloop fühlt sich an wie der erste Bissen in einen Käsekuchen, nachdem man auf einer einsamen Insel gestrandet ist und sechs Monate lang von Algen lebt. In einem Meer von Schrotflinten-verbreiteten Triple-A-Spielen, die nur allzu bekannt sind, ist Deathloop eine präzise 50. cal-Kugel der Originalität direkt durch Ihre Augenhöhle.“

