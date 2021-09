F1 2021: Neue Strecken, Demo und mehr – Details zu den kommenden Updates

Wie Codemasters bekannt gab, wird "F1 2021" in den kommenden Monaten mit diversen neuen Inhalten versehen. Freuen dürfen wir uns demnach auf neue Strecken oder Updates an der Fahrer- und Team-Performance.

Vor ein paar Wochen erschien mit „F1 2021“ das offizielle Rennspiel zur diesjährigen Formel 1-Saison für die Konsolen und den PC.

Wie die Verantwortlichen von Codemasters bekannt gaben, dürfen sich die Spieler von „F1 2021“ in den kommenden Monaten über diverse Updates freuen. Los geht es am heutigen Montag, den 13. September 2021 mit einem Patch, mit dem zum einen die Performance-Daten der Teams und Fahrer an den Verlauf der aktuellen Saison angepasst werden. Hinzukommen das neue Safety-Car in Form des Aston Martin-Sicherheitswagen und die Strecke Portimao, der Austragungsort des Großen Preises von Portugal ist.

Eine kostenlose Demo steht bereit

Abgerundet wurde das heutige Content-Update von einer kostenlosen Demo zu „Formel 1“, die ab sofort im PlayStation Store beziehungsweise Xbox Store auf euch wartet. Weiter geht es im Laufe des kommenden Monats mit einem nicht näher konkretisierten F1-Sports-Update sowie der Rennstrecke in Imola.

Das dritte der heute angekündigten Updates folgt im Laufe des Monats November und umfasst zum einen den Straßenkurs „Jeddah“, der Ende des Jahres sein Debüt in der Formel 1 feiert. Hinzukommt ein umfangreiches Update der im Spiel enthaltenen Formel 2-Klasse.

„F1 2021“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

