Marvel’s Spider-Man 2: Erster Trailer lief in PS5-Echtzeit-Grafik, bestätigt Insomniac Games

"Marvel's Spider-Man 2" erscheint nicht vor 2023.

Im Rahmen des PS5-Games-Showcase in der vergangenen Woche waren die Entwickler von Insomniac Games mit gleich zwei Neuankündigungen mit von der Partie.

Neben einem neuen Action-Titel rund um den Marvel-Helden und beliebten X-Man Wolverine wurde auch „Marvel’s Spider-Man 2“, das in den letzten Monaten immer wieder durch die Gerüchteküche geisterte, offiziell mit einem ersten Trailer angekündigt. Wie die Verantwortlichen von Insomniac Games bestätigten, lieferte euch der besagte Trailer einen ersten Eindruck von dem, was „Marvel’s Spider-Man 2“ auf der PS5 grafisch zu bieten hat.

Laut Insomniac Games basierte der erste Trailer zum Nachfolger nämlich auf Echtzeit-Grafik, die von der PlayStation 5 gestemmt wurde. „Das Team hat einen Killerjob gemacht. Echtzeit-VFX sind schwierig, aber ich bin so stolz auf unser gesamtes Team, dass es unsere Qualitätsmesslatte höher gelegt hat“, kommentierte Bryanna Lindsey, Lead VFX Artist bei Insomniac Games, den Trailer.

Bis uns weitere Details und erste handfeste Spielszenen zu „Marvel’s Spider-Man 2“ ins Haus stehen, dürfte allerdings noch etwas Zeit vergehen. Da sich der Nachfolger noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium befindet, ist vor 2023 nämlich nicht mit dem Release von „Marvel’s Spider-Man 2“ zu rechnen.

Bestätigt wurde bisher nur, dass ein Großteil von Insomniac Games‘ Team, das seinerzeit am originalen „Spider-Man“ arbeitete, für die Arbeiten am Nachfolger zurückkehren wird – darunter Bryan Intihar (Creative Director) und Ryan Smith (Game Director).

The team did a killer job. Real time VFX are difficult but I’m so proud of our whole team for pushing our quality bar. ❤️ https://t.co/9I7rgFv8f6

— Bryanna Lindsey (@glittervelocity) September 10, 2021