Resident Evil 4 Remake: Steht die Ankündigung bevor? Hinweis in Werbe-Trailer entdeckt

Das Remake zu "Resident Evil 4" soll sich seit 2018 in Entwicklung befinden.

Seit einer ganzen Weile geistert das Remake zum legendären Survival-Horror-Abenteuer „Resident Evil 4 “ durch die Gerüchteküche.

Schenken wir aktuellen Gerüchten Glauben, dann könnte die offizielle Ankündigung der Neuauflage bereits in Kürze erfolgen. Auf den entsprechenden Hinweis wollen die Nutzer im aktuellen Live-Action-Trailer zur PlayStation 5 gestoßen sein. In diesem war nicht nur das Logo der „Sly Cooper“-Reihe zu finden. Darüber hinaus entdeckten die Nutzer das Logo der „Las Plagas“ beziehungsweise der „Los Illuminados“ aus „Resident Evil 4“. In wie weit das Ganze in der Tat auf eine nahende Ankündigung hindeutet, bleibt jedoch abzuwarten.

Remake seit 2018 in Entwicklung?

Bisher wollten nämlich weder Capcom noch Sony Interactive Entertainment die aktuellen Gerüchte um das Remake von „Resident Evil 4“ kommentieren. Unbestätigten Berichten zufolge befindet sich die Neuauflage seit 2018 in Arbeit und musste bereits einen Entwicklerwechsel über sich ergehen lassen. Nachdem das Remake zunächst beim japanischen Studio M2 entstand, das für das Remake von „Resident Evil 3“ verantwortlich war, soll die Neuauflage mittlerweile bei Capcoms Division 1 entstehen.

Zum Thema: Resident Evil 4 Remake: Zeitexklusiv für PlayStation 5? – Gerücht

Eine Entscheidung, die laut einem Insider auf kreative Differenzen zwischen Capcom und M2 zurückzuführen war. Im Zuge des Entwicklerwechsels sollen laut Insider-Quellen das Konzept überarbeitet und der Release verschoben worden sein. Vor 2023 sollten wir laut der Gerüchteküche daher nicht mit dem Release des „Resident Evil 4 Remakes“ rechnen.

Sollten sich offizielle Informationen zum Comeback des legendären Klassikers ergeben, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

Quelle: Reddit

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Resident Evil 4