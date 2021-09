Tomb Raider: Hayley Atwell spricht für Netflix Lara Croft

"Shadow of the Tomb Raider" ist der bis dato letzte Teil der Action-Adventure-Reihe.

Dieses Jahr feiert die „Tomb Raider“-Reihe ihr 25. Jubiläum und um diesen Anlass gebührend zu feiern, kündigten Netflix und Square Enix bereits Ende Januar eine Animationsserie zum Action-Adventure-Franchise an. Nun gibt die Produktion ein neues Lebenszeichen von sich, denn die Stimme von Hauptfigur Lara Croft wurde gefunden.

Tomb Raider: Hayley Atwell haucht Lara Croft Leben ein

Über seinen Netflix Geeked-Twitter-Account gab der Streaming-Service heute bekannt, dass Haley Atwell der ikonischen Videospielheldin ihre Stimme leihen wird. Die britische Schauspielerin ist vor allem für ihre Rolle als Agent Peggy Carter aus dem Marvel Cinematic Universe bekannt. In der Vergangenheit konnte sie zudem bereits Erfahrung im Synchronbereich sammeln, etwa in der Zeichentrickserie „Avengers Assemble“.

Über die Geschichte der kommenden „Tomb Raider“-Animationsserie ist indes gegenwärtig noch nicht allzu viel bekannt. Feststeht lediglich, dass die Story zeitlich nach den Ereignissen von „Shadow of the Tomb Raider“, also dem finalen Teil der Reboot-Trilogie, ansetzen und Lara Croft auf ein neues großes Abenteuer schicken wird.

Verantwortlich für die Serie zeichnet das US-amerikanische Unternehmen Powerhouse Animation Studios, die in den letzten Jahren für Netflix unter anderem an „Blood of Zeus“, „Castlevania“ und jüngst „Masters of the Universe: Revelation“ arbeiteten. Des Weiteren ist ebenfalls das Filmproduktionsstudio Legendary am „Tomb Raider“-Cartoon beteiligt. Tasha Huo („Children of Light“) begleitet die Serie als Drehbuchautorin und Ausführende Produzentin.

Gegenwärtig hat Netflix‘ kommende „Tomb Raider“-Zeichentrickserie noch keinen Starttermin.

