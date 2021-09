Assassin’s Creed Valhalla: Discovery Tour „Das Zeitalter der Wikinger“ hat einen Termin

Die "Discovery Tour: Das Zeitalter der Wikinger" erscheint im Oktober.

Ubisoft hat in den Abendstunden mitgeteilt, dass „Discovery Tour: Das Zeitalter der Wikinger“ am 19. Oktober 2021 veröffentlicht wird. Besitzer von „Assassin’s Creed Valhalla“ können kostenlos darauf zugreifen.

Zudem wird zum Preis von 19,99 Euro eine eigenständige PC-Version der Tour zur Verfügung gestellt. Anfang 2022 soll sie ebenfalls für PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Stadia und Luna folgen.

Ein edukatives Erlebnis

„Discovery Tour: Das Zeitalter der Wikinger“ bietet laut Hersteller ein edukatives Erlebnis, das euch die Möglichkeit bietet, die Geschichte und Kultur der Wikinger-Epoche zu erkunden und mit dieser zu interagieren.

„Dem Beispiel von Discovery Tour: Das Antike Griechenland und Discovery Tour: Das Alte Ägypten folgend, wirft das neue Kapitel der edukativen Assassin’s Creed-Erweiterung Licht auf das Zeitalter der Wikinger und erlaubt, mehr über die Geschichte und die Traditionen dieser Zeit zu entdecken“, so Ubisoft in der heutigen Pressemeldung.

Laut Publisher ist die Tour als komplett gewaltloses und interaktives Lernerlebnis konzipiert und wurde in enger Zusammenarbeit mit Historikern und Archäologen erschaffen. Euch erwartet dem Versprechen nach eine „fesselnde Zeitreise in die Wikinger-Epoche des 9. Jahrhunderts in Norwegen und England“.

Für die neue Discovery Tour wurde die Mechanik verändert, um das Erlebnis „unterhaltsamer und gleichzeitig informativer zu gestalten“. In diesem Zusammenhang rückt „Discovery Tour: Das Zeitalter der Wikinger“ die Erzählung in den Fokus des Erlebnisses. Spieler sollen damit „intensiver in die Fußstapfen von Wikingern und angelsächsischen Charakteren dieser Epoche“ treten und „deren großen sowie kleinen Geschichten“ durchleben.

Mehr zu Assassin’s Creed Valhalla:

„Im Laufe ihrer spannenden Abenteuer interagieren Spielende mit der Welt und dessen Einwohnern und entdecken dabei eine Vielzahl an Details und Anekdoten des Zeitalters“, so der Publisher abschließend.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Assassin’s Creed Valhalla