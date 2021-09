Driver: Ubisoft-Rennspiel kehrt als TV-Serie zurück

Ubisoft und Binge machen gemeinsame Sache.

Ubisoft hat angekündigt, dass die „Driver“-Marke zurückkehren wird – und zwar als Live-Action-Fernsehserie auf der neuen Streaming-Plattform Binge. Der Branchenneuling versteht sich als eine „aufstrebende Streaming-Plattform, die Original-Serien und Shows für Gaming-Fans präsentiert“. Die „Driver“-Serie wird eines der ersten Angebote der neuen Plattform sein, für die offenbar kein Abonnement erforderlich ist.

Begleitet John Tanner

In den Fokus der Streaming-Serie zu „Driver“ rückt John Tanner. Er ist ein ehemaliger Rennfahrer, der zum Undercover-Agenten wird. Er steht vor der Aufgabe, das örtliche Verbrechersyndikat zur Strecke zu bringen.

Während noch keine Besetzung bekannt gegeben wurde, wird die Serie von Jason Altman, Danielle Kreinik und Genevieve Jones von Ubisoft Film & Television produziert. Die Zusammenarbeit erfolgt mit den Produzenten Allan Ungar und Vincent Talenti von Binge.

„Unsere Mission bei Ubisoft ist es, unsere Spiele auf neue und aufregende Weise zum Leben zu erwecken und Inhalte zu schaffen, die in der Welt, der Kultur und der Community der Spiele angesiedelt sind“, so Danielle Kreinik, Leiterin der Fernsehentwicklung bei Ubisoft Film & Television. „Die Zusammenarbeit mit Binge wird es uns ermöglichen, eine Driver-Serie direkt zu dem Publikum zu bringen, das sich am meisten dafür begeistert, dass dieses Franchise zum Leben erweckt wird.“

Das letzte Spiel der Reihe ist „Driver: San Francisco“ aus dem Jahr 2011. In dem von Ubisoft Reflections entwickelten Spiel fällt der Held Tanner nach einem Autounfall ins Koma. Dadurch kann er verschiedene Charaktere im Spiel einnehmen, während er versucht, den Kriminellen, der ihn in dieses Koma gebracht hat, auszuschalten.

Unklar ist im Moment, wann genau die „Driver“-Serie auf Binge starten soll. Fest steht jedoch, dass die Plattform im Jahr 2022 „auf jedem internetfähigen Gerät zur Verfügung“ gestellt werden soll. In der Zwischenzeit könnt ihr mit dem folgenden Trailer zu „Driver: San Francisco“ ein wenig Nostalgie aufkommen lassen:

