Dying Light 2: Die nächste Verschiebung – Nachfolger erscheint erst 2022

Nachdem sich in diesem Jahr bereits diverse vielversprechende Projekte verschoben, traf es nun auch das von Techland entwickelte "Dying Light 2". Wie es seitens des polnischen Studios heißt, benötigen die Entwickler noch etwas mehr Zeit für die Behebung der letzten Fehler.

"Dying Light 2" verschiebt sich auf 2022.

Sicherlich auch aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Krise zeichnete sich das Videospieljahr 2021 vor allem durch zwei Dinge aus: Die Lieferengpässe bei den neuen Konsolen PlayStation 5 beziehungsweise Xbox Series X/S und die Verschiebung diverser Titel.

Wie die Verantwortlichen von Techland einräumten, gehört auch „Dying Light 2“ zu den Titeln, die nicht mehr wie geplant in diesem Jahr erscheinen. Ursprünglich war der Nachfolger für einen Release im Dezember 2021 vorgesehen. Dazu wird es allerdings nicht mehr kommen, da die Entwickler von Techland noch etwas mehr Zeit für die Behebung der letzten Fehler benötigen.

Arbeiten an den Inhalten abgeschlossen

Inhaltlich seien die Arbeiten an „Dying Light 2“ bereits abgeschlossen. Als neuen Releasetermin rief Techland im Rahmen der heutigen Mitteilung den 4. Februar 2022 aus. „Es tut uns leid, dass Sie alle noch etwas warten müssen, aber wir möchten, dass das Spiel bei der Veröffentlichung Ihren höchsten Erwartungen entspricht, und wir möchten dabei keine Kompromisse eingehen“, schreibt Paweł Marchewka, der CEO von Techland.

Zum Thema: Dying Light 2: Neue „Dying 2 Know“-Episode dreht sich um die Fortbewegung, den Kampf und mehr

Erscheinen wird „Dying Light 2“ für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S. Die Handlung setzt 20 Jahre nach den Geschehnissen des ersten Titels ein und verfrachtet die Spieler in eine Welt, in der die Menschheit erneut gegen ihren Untergang kämpft.

Die Spieler übernehmen die Kontrolle über den Protagonisten Aiden Caldwell, einen Außenseiter, der nach einem Verwandten sucht und nach The City kommt, um das Geheimnis hinter ihrem Verschwinden zu lüften.

Update regarding release date. pic.twitter.com/xAx1RMbw0X — Dying Light (@DyingLightGame) September 14, 2021

