PlayStation Experience: Großes Event mit PSVR 2.0, WipEout und mehr im Dezember?

PlayStation VR 2.0: Erfolgt die offizielle Vorstellung im Dezember?

In den vergangenen Monaten machte immer wieder das Gerücht die Runde, dass uns noch in diesem Jahr eine Rückkehr des „PlayStation Experience“-Events ins Haus stehen könnte.

Aktuellen Berichten zufolge soll es im Dezember 2021 so weit sein. Weiter berichtet die Gerüchteküche, dass wir uns im Rahmen des nächsten „PlayStation Experience“-Events auf zahlreiche spannende Ankündigungen freuen dürfen. Beispielsweise soll Sony Interactive Entertainment ein frisch gegründetes Studio aus Japan und die ersten Titel, die sich bei diesem in Entwicklung befinden, vorstellen.

Ausführliche Präsentation von PlayStation VR 2.0 geplant?

Ebenfalls mit von der Partie ist laut den unbestätigten Berichten das japanische Studio Team Asobi, das sich in den vergangenen Jahren mit den diversen „Astro Bot“-Titeln einen Namen machte und derzeit an einem bisher nicht näher konkretisierten Projekt arbeitet. Weiter heißt es, dass im Zuge der „PlayStation Experience“ ein Titel vorgestellt wird, der bereits seit langer Zeit durch die Gerüchteküche geistert. Näher ins Detail ging die vermeintliche Insider-Quelle hier leider nicht.

Denkbar wäre jedoch, dass man sich hier auf „Silent Hill“ oder das Remake zu „Resident Evil 4“ bezieht. Neben diversen Third- und First-Party-Ankündigungen wie einem neuen „WipEout“ soll die Präsentation von PlayStation VR 2.0 zu den Highlights der nächsten „PlayStation Experience“-Ausgabe gehören.

Neben der Hardware an sich wird Sony Interactive Entertainment laut den Gerüchten auch erste Spiele vorstellen, die sich für das neue Virtual-Reality-Headset in Entwicklung befinden. Im Laufe des heutigen Tages erreichten uns bereits unbestätigte Berichte, in denen von einem VR-Titel auf der Basis von „Horizon“ die Rede war, der beim frisch übernommenen Studio Firesprite Games entsteht.

So lange eine offizielle Stellungnahme beziehungsweise Bestätigung der Gerüchte um das „PlayStation Experience“-Event noch aussteht, sollten die Angaben der vermeintlichen Insider-Quelle natürlich mit der nötigen Vorsicht genossen werden.

Quelle: Reddit

