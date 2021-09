PS5 kaufen: GameStop warnt vor Fake-Shop

Hierbei handelt es sich nicht um den offiziellen Shop von GameStop.

GameStop warnt vor einem Onlineshop, der den Anschein erweckt, dass die GameStop Deutschland GmbH dahintersteckt. Im besagten Shop werden vorrangig New-Gen-Konsolen angeboten. Allerdings handelt es sich um einen Fake-Händler, von dem sich GameStop ausdrücklich distanziert.

Eine bestimmte URL nannte GameStop in der heutigen Pressemeldung nicht. Allerdings dürfte es sich um den Webauftritt hinter „gamestop-de.com“ handeln, wo ihr natürlich auf gar keinen Fall eine PS5 bestellen solltet. Euer Geld wäre unwiederbringlich verloren.

Den Fake-Shop erkennt ihr laut GameStop an den folgenden Merkmalen:

Der Shop bietet nur Konsolen und Konsolenzubehör an, also keine Spiele oder Merchandise.

Es wird eine PlayStation 5 in einer Limited Edition angeboten, die es offiziell gar nicht auf dem Markt gibt.

Die angebotenen Konsolen sind direkt verfügbar.

Rechtschreib- und Grammatikfehler.

Das Impressum ist unvollständig und fehlerhaft.

In der Tat ist auf der Fake-Seite eine Limited Edition gelistet, die mit schwarzen Faceplates und einem schwarzen Controller daherkommt. Zumindest von Sony wird ein solches Modell nicht offiziell angeboten.

Doch spätestens bei einem Blick auf das Impressum sollte jeder stutzig werden. Angeblich wird die Webseite von der Micromania Group mit Sitz in Frankreich betrieben. Hinter GameStop.de steckt hingegen die GameStop Deutschland GmbH.

PS5 weiterhin Mangelware

Derartige Fake-Shops tauchen regelmäßig auf und scheinen sich hin und wieder zu rentieren, was einen simplen Grund hat. Nach wie vor ist die PS5 nur selten in den Online-Shops anzutreffen, was viele Interessenten ungeduldig die Tiefen des Internets durchsuchen lässt – nicht immer mit der nötigen Vorsicht.

Weitere Meldungen zur PS5:

Hin und wieder tauchen bei Amazon, Media Markt und Co einzelne Exemplare auf. Doch mit einer breiten Verfügbarkeit ist erst ab dem kommenden Jahr zu rechnen. Mehr zur PS5 erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PS5