Scarlet Nexus: Update 1.03 mit Zielhilfe und weiteren Neuerungen vorgestellt

"Scarlet Nexus": Entwickler arbeiten an weiteren Verbesserungen.

Mittlerweile ist das von Bandai Namco Entertainment entwickelte Action-Rollenspiel „Scarlet Nexus“ seit einer Weile für die Konsolen und den PC erhältlich.

Wie das japanische Unternehmen bekannt gab, wird aktuell an einem neuen Update zu „Scarlet Nexus“ gearbeitet, das unter der Versionsbezeichnung 1.03 ins Rennen geschickt und verschiedene Neuerungen mit sich bringen wird. Wann der besagte Patch im Endeffekt zur Verfügung gestellt werden soll, wurde bisher zwar nicht verraten, allerdings nannte Bandai Namco Entertainment nun erste Details zu den Neuerungen beziehungsweise Verbesserungen, auf die sich „Scarlet Nexus“-Nutzer freuen dürfen.

Welche Neuerungen im Detail mit von der Partie sind, verrät euch die folgende Übersicht.

Weitere Eindrücke und Details zum „Scarlet Nexus“-Update auf die Version 1.03 liefert euch das angehängte Video.

– Larger Font Size

– Camera Distance

– Aim Assist

– & more!

