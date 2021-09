Alwa’s Collection: Spielesammlung soll noch dieses Jahr veröffentlicht werden

Mit "Alwa's Collection" werden die Spieler noch in diesem Jahr zwei Abenteuer im klassischen Look erhalten. Es werden "Alwa's Awakening" und "Alwa's Legacy" in der Sammlung enthalten sein.

Clear River Games und die zuständigen Entwickler von Elden Pixel haben „Alwa’s Collection“ für PlayStation 4 und Nintendo Switch angekündigt. In der Sammlung sind die Metroidvania-Spiele „Alwa’s Awakening“ und „Alwa’s Legacy“ enthalten. Da „Alwa’s Legacy“ bisher nicht für die PlayStation 4 erhältlich ist, wird es mit der Sammlung erstmals für die Plattform erscheinen.

Auch im Einzelhandel

Zum Preis von 29,99 Euro soll eine Retail-Version auf den Markt kommen, die auch drei holografische Sticker als Zusatzinhalt beinhalten wird. Über Limited Run Games kann man auch eine spezielle Limited Edition erstehen. Diese umfasst die Deluxe-Versionen der Soundtracks auf USB, ein Diorama, Kunstkarten mit Konzeptzeichnungen, einen Schlüsselanhänger und eine Collector’s Box.

In „Alwa’s Awakening“ schlüpft man in die Rolle von Zoe, die Frieden in das Land von Alwa bringen möchte. Ein packendes 8-bit-Abenteuer voller Rätsel, Dungeons und magischer Gegenstände wartet in diesem klassischen Plattormer auf die Spieler. Der Nachfolger „Alwa’s Legacy“ erweitert wiederum das Gameplay des ersten Teils und transportiert das Abenteuer in einen 16-bit-Look. Trotz der klassischen Optik werden moderne Game Design-Prinzipien, ein realistisches Belichtungssystem und weitere Funktionen geboten.

Die Veröffentlichung von „Alwa’s Collection“ soll noch im Laufe des Jahres erfolgen. Einen offiziellen Erscheinungstermin haben die Verantwortlichen jedoch noch nicht verraten.

