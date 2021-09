Shadow Warrior 3: Entwickler nennen Status-Update zum Releasetermin

"Shadow Warrior 3" soll noch 2021 erscheinen.

Ursprünglich sollte der Releasetermin des Action-Titels „Shadow Warrior 3“ bereits im Laufe des vergangenen Monats bekannt gegeben werden.

Bekanntermaßen wurde aus diesem Vorhaben allerdings nichts. Nachdem sich die für „Shadow Warrior 3“ verantwortlichen Entwickler von Flying Wild Hog in den letzten Wochen in Schweigen hüllten, lieferte uns der zuständige Publisher Devolver Digital nun ein Status-Update zum Releasetermin von „Shadow Warrior 3“. Wie es kurz und knapp heißt, soll dieser in Kürze verkündet werden. Ein konkreter Termin wurde jedoch nicht genannt.

Stattdessen hieß es lediglich: „Um den Releasetermin von Shadow Warrior 3 war es recht still. Dies sollte sich allerdings in Kürze ändern.“ „Shadow Warrior 3“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4 sowie die Xbox One in Entwicklung und wird im Laufe dieses Jahres erscheinen. Ob es auch native Umsetzungen für die New-Generation-Konsolen Xbox Series X/S beziehungsweise PlayStation 5 geben wird, wurde bisher nicht bestätigt.

Stattdessen ist bisher nur die Rede davon, dass sich „Shadow Warrior 3“ über die Abwärtskompatibilität der neuen Konsolen spielen lässt. Zu den gebotenen technischen Optimierungen gehören eine höhere Auflösung sowie eine stabilere Bildwiederholungsrate.

Darüber hinaus profitiert der Action-Titel auf der PlayStation 5 beziehungsweise der Xbox Series X/S von der SSD der Systeme und bietet entsprechend reduzierte Ladezeiten.

Been quiet on the @ShadowWarrior 3 release date front but that should change soon!

For now enjoy this spinning Hattori enemy because wow are they a pleasure to fight. pic.twitter.com/U1CQryJ5ok

— Devolver Digital (@devolverdigital) September 13, 2021