The Wild at Heart: Neuer Trailer bestätigt den PS4-Termin

Das malerische Action-Adventure "The Wild at Heart" hat einen offiziellen Erscheinungstermin erhalten. Nur noch wenige Monate werden bis zu der Veröffentlichung auf der PlayStation 4 vergehen müssen.

Die Verantwortlichen von Humble Games und Moonlight Kid haben einen offiziellen Erscheinungstermin für die PlayStation 4- und Nintendo Switch-Versionen des Action-Adventures „The Wild at Heart“ bekanntgegeben. Demnach wird das Abenteuer, das bereits im vergangenen Mai für die Xbox-Konsolen und den PC veröffentlicht wurde, am 16. November 2021 sowohl in einer physischen als auch einer digitalen Version auf den Markt kommen.

Ein malerisches Abenteuer

In „The Wild at Heart“ erleben die Spieler ein geheimnisvolles, verstecktes Reich, das zwei frühreife Kinder auf der Flucht vor Not beherbergt. Zudem werden magische Wesen sowie ein seltsamer Orden von Wächtern auf die Spieler warten, während ein schauerliches Übel im Tiefenwald gefangen gehalten wird.

Man kann sich eine Schar an Elflingen ansammeln, die man kommandieren und einsetzen kann. Des Weiteren kann man Sachen zerstören, Beute sammeln und Feinde bekämpfen. Seltene Ressourcen wie magische Kristalle, Schrott, elektrische Komponenten und mehr werden es einem ermöglichen neue Bauten, Gegenstände und Upgrades zu fertigen.

Im Weiteren heißt es von offizieller Seite: „Eine einzigartige und abgeschiedene Welt, reich an Jahrhunderten voller Überlieferungen. Wälder, Höhlen, Küstengebiete, uralte Schreine … Der Tiefenwald steckt voller Rätsel, die es zu lösen gilt, und voller Geheimnisse, die nur darauf warten, aufgedeckt zu werden.“

Damit man noch einmal einen Eindruck von „The Wild at Heart“ erhält, haben die Verantwortlichen auch einen offiziellen Trailer bereitgestellt.

