Battlefield 2042: Verschiebung ließ den Aktienkurs von EA zwischenzeitlich einbrechen

"Battlefield 2042" erscheint im November 2021.

Im Laufe des gestrigen Tages wiesen diverse bekannte Industrie-Insider darauf hin, dass auch „Battlefield 2042“ zu den Titeln gehören wird, die kurzfristig verschoben werden müssen.

Da die besagten Insider als verlässliche Quellen gelten und zwischendurch sogar von einer Verschiebung auf das nächste Jahr die Rede war, reagierten die Anleger entsprechend. Dies wiederum führte dazu, dass der Aktienkurs von EA am gestrigen Mittwoch zwischendurch um mehr als sieben Prozent nachgab. Das Tagestief des EA-Aktienkurses belief sich laut Market Watch auf 135,84 US-Dollar.

Vor wenigen Stunden machten Electronic Arts beziehungsweise die Entwickler von DICE die Verschiebung von „Battlefield 2042“ offiziell. Da bekannt gegeben wurde, dass sich die Verschiebung lediglich auf wenige Wochen belaufen wird, konnte sich der Aktienkurs von Electronic Arts in den vergangenen Stunden ein wenig erholen und legte um drei Prozent zu.

Offiziellen Angaben zufolge ist die Verschiebung von „Battlefield 2042“ auf unvorhergesehene Probleme und Verzögerungen, die durch die Arbeit im Home-Office hervorgerufen wurden, zurückzuführen. Als neuen Releasetermin riefen die Verantwortlichen von Electronic Arts und DICE den 15. November 2021 aus.

„Battlefield 2042“ erscheint für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

