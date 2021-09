God of War Ragnarök: Nordische Saga endet nach zwei Spielen – Entwickler begründen die Entscheidung

Wie kürzlich bestätigt wurde, wird die Nordische Saga mit "God of War: Ragnarök" bereits zum Abschluss gebracht. Eine Entscheidung, die die kreativen Köpfe hinter der Reihe in einem aktuellen Interview begründeten.

"God of War: Ragnarök" erscheint für die PS4 und die PS5.

Nur kurz nach der Präsentation des ersten Gameplay-Trailers in der vergangenen Woche wurde bestätigt, dass es es sich bei „God of War: Ragnarök“ um den Abschluss der Nordischen Saga handeln wird.

Damit endet diese bereits nach zwei Titeln. Wie in einem aktuellen Interview verraten wurde, wurde diese Design-Entscheidung von Cory Barlog, dem Game-Director hinter „God of War“ aus dem Jahr 2018, getroffen. Wie Barlog ausführte, waren sich die Entwickler sicher, dass es ihnen gelingen würde, die Geschichte der Nordischen Saga in zwei Spielen zu erzählen, anstatt noch einen dritten Titel zu benötigen, der möglicherweise noch einige Jahre auf sich warten lässt.

Barlog spricht von mehreren Gründen

Doch es gab noch weitere Gründe, wie Barlog ausführte: „Dafür gibt es mehrere Gründe. Ich denke, einer der wichtigsten Gründe ist, dass das erste Spiel fünf Jahre gedauert hat. Das zweite Spiel – ich weiß nicht, wie lange es dauern wird, aber ich gehe einfach davon aus, dass es fast ähnlich lange dauern wird, um dies zu tun. Und wenn Sie dann denken, wow, ein drittes in derselben [Zeit], dann sprechen wir bei einer Geschichte über eine Spanne von 15 Jahren. Ich denke einfach, dass das zu viel ist.“

Barlog führte aus: „In Anbetracht dessen, wo das Team war und wo Eric [Williams] mit dem war, was er tun wollte, dachte ich: ‚Schauen Sie, ich denke, wir können das in der zweiten Geschichte tatsächlich tun.‘ Weil das meiste, was wir versucht haben […] war, etwas über Kratos und Atrues zu erzählen, dass der Kern, der Motor der Geschichte, wirklich die Beziehung zwischen diesen beiden Charakteren ist.“

„God of War: Ragnarök“ befindet sich für die PlayStation 4 sowie die PlayStation 5 in Arbeit und wird zu einem bisher nicht näher genannten Termin erscheinen.

