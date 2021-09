PlayStation Showcase: Die Trailer-Aufrufe in der Übersicht – Marvel’s Spider-Man 2 dominiert

"Marvel's Spider-Man 2" konnte die Massen begeistern.

Heute vor einer Woche gab Sony mit dem umfangreichen PlayStation Showcase einen Ausblick auf die Zukunft der PS5. Insgesamt 18 Trailer durften wir auf dem 40-minütigen Event bestaunen. Darunter befand sich das ein oder andere Highlight, auf das die Fans schon lange gewartet haben. Mit der Ankündigung von „Marvel’s Wolverine“ sorgten die Verantwortlichen von Sony zudem für eine echte Überraschung.

Bereits während des Events wurden die einzelnen Trailer auf dem PlayStation-Kanal separat hochgeladen. Die Videoaufrufe geben euch einen Eindruck, welche Spiele das größte Interesse hervorrufen konnten.

Vor allem die Zuschauerzahlen von „Marvel’s Spider-Man 2“ sind beeindruckend. Nach weniger als einer Woche wurde die Zehn-Millionen-Marke durchbrochen. Dahinter kommt wenig überraschend die heiß erwartete Fortsetzung zu „God of War“, die es auf satte 6,5 Millionen Aufrufe schafft. Auch die Neuankündigung „Marvel’s Wolverine“ stößt mit über drei Millionen Klicks auf großes Interesse.

Als Nächstes haben wir das Remake zu „Star Wars: Knights of the Old Republic“. Über 2,7 Millionen Aufrufe kann der kurze Trailer vorweisen. Das Action-Spiel „Forspoken“ und das Action-RPG „Project EVE“ kamen ebenfalls hervorragend an. Zudem konnte das Remaster-Bundle „Uncharted: Legacy of Thieves Collection“ inzwischen die Millionengrenze überschreiten.

Neuauflage von GTA 5 enttäuscht die Fans

Der einzige Titel, der trotz Aufrufen im Millionenbereich schlecht bei den Fans angekommen ist, heißt „Grand Theft Auto 5“. Viele Spieler zeigten sich bereits zuvor von der erneuten Neuauflage des Open World-Hits genervt. Die kaum sichtbaren Verbesserungen der PS5-Version und die Verschiebung auf 2022 hat die Community jedoch sichtlich verärgert.

Das erkennen wir sofort am Like/Dislike-Verhältnis des New-Gen-Trailers: Nur 27.000 Daumen zeigen nach oben, während ganze 170.000 Zuschauer auf „Gefällt mir nicht“ geklickt haben.

Die Highlights des PlayStation-Events könnt ihr euch noch einmal in einem kurzen Video anschauen:

Das Schlusslicht bildet tatsächlich der kürzlich veröffentlichte Ego-Shooter „Deathloop“. Das kreative Werk von den Arkane Studios schafft es bislang nicht einmal auf 100.000 Aufrufe. In der Presse erhielt das Spiel jedenfalls Top-Wertungen.

