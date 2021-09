Aragami 2: Nachfolger ab sofort erhältlich – Der offizielle Trailer zum Launch

"Aragami 2"

In einer aktuellen Mitteilung wiesen die Entwickler von Lince Works darauf hin, dass der Stealth-Action-Titel „Aragami 2“ ab sofort erhältlich ist.

Spielerisch baut „Aragami 2“ laut offiziellen Angaben auf den Stärken des ersten Teils auf und rückt die namensgebenden Aragami in den Mittelpunkt, die von offizieller Seite als letzte Überlebende eines Elite-Krieger-Clans beschrieben werden. Laut den Machern von Lince Works haben wir es bei den Aragami mit den Opfern eines übernatürlichen Leidens zu tun, das ihren Körper zerstört und ihren Geist verschlingt. Gleichzeitig räumt der Fluch den Aragami die Kontrolle über die „Schattenessenz“ genannte Fähigkeit ein.

Der Launch-Trailer stimmt euch auf das Abenteuer ein

Mit der „Schattenessenz“ sind die Elite-Krieger in der Lage, die Schatten zu kontrollieren und diese zu nutzen, um sich im Kampf einen Vorteil zu verschaffen. In der Rolle der Aragami steht ihr vor der Aufgabe, Missionen und Aufträge abzuschließen und so das Überleben des Aragami-Dorfes zu sichern. In „Aragami 2“ erhaltet ihr dabei die Möglichkeit, euren Krieger in drei unterschiedlichen Fertigkeitsbäumen mit mehr als 40 Skills zu verbessern.

Zum Thema: Aragami 2: Soll alles bieten, was bereits für den ersten Teil geplant war

Zu den interessantesten Neuerungen von „Aragami 2“ gehört laut offiziellen Angaben die kooperative Mehrspieler-Komponente, die es euch ermöglicht, die Abenteuer zusammen mit zwei weiteren Spielern in Angriff zu nehmen. Hinzukommen Gameplay-Verbesserungen, neue Fertigkeiten und eine noch abwechslungsreichere Spielwelt.

„Aragami 2“ ist ab sofort für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich und zeigt sich passend zum heutigen Release im offiziellen Launch-Trailer.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Aragami 2