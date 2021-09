BloodRayne ReVamped: Die ersten beiden Teile der Vampirabenteuer kommen auf die PlayStation 4

Die klassischen Horror-Actionspiele "BloodRayne" und "BloodRayne 2" werden in sogenannten "ReVamped"-Versionen für die Konsolen erscheinen. Ein Termin steht noch nicht fest.

Der verantwortliche Publisher Ziggurat Interactive hat bekanntgegeben, dass man die klassische Horror-Actionreihe „BloodRayne“ auf die Konsolen zurückbringen wird. Demnach sollen bereits in diesem Herbst „BloodRayne: ReVamped“ und „BloodRayne 2: ReVamped“ in einer digitalen Version für die PlayStation 4, die Xbox One und die Nintendo Switch erscheinen. Über Limited Run Games wird auch eine physische Edition für die PlayStation 4 und die Nintendo Switch veröffentlicht.

Einige Verbesserungen an Bord

Bei den „ReVamped“-Versionen handelt es sich um verbesserte Fassungen, die unter anderem eine 4K-Auflösung und hochskalierte Videos mit sich bringen. Des Weiteren wurden Verbesserungen an der Belichtung vorgenommen und die Texturen in unkomprimierter Form eingebunden. Auch verbesserte Effekte wie Reflexionen, Wasser, Nebel und Schatten werden geboten.

„Bloodrayne: ReVamped“ wird eine englische Lokalisierung mit englischen, französischen, italienischen, japanischen, russischen und spanischen Texten beinhalten, während der zweite Teil sowohl eine englische als auch russische Tonspur umfassen wird. Die Texte werden in Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Russisch und Spanisch verfügbar sein.

In den „BloodRayne“-Spielen schlüpft man in die Rolle der Halbvampirin Rayne, die durch die Welt reist, um die Pläne der Nazis zu durchkreuzen, übernatürliche Bedrohungen zu bekämpfen und mehr über ihre Vampirherkunft aufzudecken. Die Spiele waren Anfang des Jahrtausends ein großer Erfolg und bauten auf dem damaligen Hype rund um Vampire auf.

