Castlevania Advance Collection: Retro-Sammlung erneut eingestuft – Ankündigung in Kürze?

Aktuell scheinen sich die Hinweise auf die "Castlevania Advance Collection" zu verdichten. So bekam die Retro-Sammlung in der Zwischenzeit auch in Taiwan eine Alterseinstufung spendiert. Ein weiterer Hinweis auf die bevorstehende Ankündigung?

Wird die "Castlevania Advance Collection" in Kürze angekündigt?

Im Juni dieses Jahres erreichten uns erstmals Hinweise auf eine weitere „Castlevania“-Sammlung, die ausgewählte Klassiker der Reihe mit sich bringt.

So tauchte in den Datenbanken des australischen Rating-Boards die „Castlevania Advance Collection“ genannte Sammlung auf, die beim japanischen Entwicklerstudio M2 entstehen soll. Während sich Konami zu den Gerüchten um die Retro-Sammlung bisher nicht äußern wollte, scheinen sich die Hinweise auf die „Castlevania Advance Collection“ aktuell zu verdichten. Kürzlich bekam diese nämlich auch in Taiwan eine Alterseinstufung spendiert.

Eine offizielle Ankündigung steht weiter aus

Aus dieser geht hervor, dass die „Castlevania Advance Collection“ für den PC, die PlayStation 4, die Xbox One und Nintendos Switch veröffentlicht wird. Da eine offizielle Stellungnahme beziehungsweise Ankündigung seitens Konami noch aussteht, bleibt abzuwarten, welche Klassiker im Rahmen der Retro-Sammlung ihr Comeback feiern werden. Allerdings deutet der Name der „Castlevania Advance Collection“ an, dass sich Konami dieses Mal auf den GameBoy Advance konzentriert.

Zum Thema: Castlevania Advance Collection: Alterseinstufung deutet auf weitere Retro-Sammlung hin

Dies legt den Gedankengang nahe, dass Castlevania: Circle of the Moon“ (2001), „Castlevania: Harmony of Dissonance“ (2002) und „Castlevania: Aria of Sorrow“ (2003) in Form von technisch überarbeiteten Fassung an Bord sein könnten.

Warten wir auf die offizielle Ankündigung der Retro-Sammlung.

Quelle: Game Rating Taiwan

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Castlevania Advance Collection