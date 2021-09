Overwatch 2: Erstes Match wird in Kürze live übertragen

Seit dem vergangenen Mai haben wir keine neuen Details zu dem kommenden Helden-Shooter „Overwatch 2“ erhalten. Allerdings wird sich dies in Kürze bereits ändern. Am Samstag, den 24. September 2021 wird man im Rahmen der Overwatch League Grand Finals ein erstes Showmatch im neuen Teil veranstalten.

In dem Showmatch werden einige eSportler die Chance erhalten den Teil anzutesten. Dementsprechend sollte man einen guten Eindruck davon bekommen, was in „Overwatch 2“ möglich sein wird. Des Weiteren wird man die Preshow und die Halbzeitshow des Turniers nutzen, um auch einen Blick auf Bastion und Sombra zu gewähren. Beide Helden werden einen neuen Look erhalten. Wer live dabei sein möchte, kann das Event über YouTube mitverfolgen.

„Overwatch 2“ hat weiterhin keinen offiziellen Erscheinungstermin erhalten. Allerdings hatten die Entwickler bereits bestätigt, dass man sich von einem 6v6-Format verabschiedet und stattdessen auf 5v5-Partien setzen wird. Des Weiteren wird man einen neuen Spielmodus namens „Push“ hinzufügen und auch spielerische Änderungen an den bekannten Helden vornehmen.

Mehr zum Thema: Overwatch 2 – Releasezeitraum des Nachfolgers eingegrenzt?

Im Rahmen der Overwatch League 2022 soll auch ein früher Build von „Overwatch 2“ zum Einsatz kommen. Dies soll ab April 2022 geschehen, weshalb man nur spekulieren kann, wann der Helden-Shooter letzten Endes auf den Markt kommen wird. Sobald weitere Informationen mitgeteilt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

Woo woo woo whee woo whee!

Group up with the Overwatch team on September 25 as we reveal new Overwatch 2 updates live during the @OverwatchLeague Grand Finals.

🛠️ Sombra and Bastion’s reworks

✨ Bastion’s New look

🆚 OW2 Exhibition Match pic.twitter.com/fDdohgGuNA

— Overwatch (@PlayOverwatch) September 16, 2021