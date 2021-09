PS5: Neues Modell besser oder schlechter? Weitere Tests veröffentlicht

Schon im ersten Jahr der PS5 wurde die Hardware modifiziert.

Sony hat ein neues Modell der PS5 auf den Markt gebracht, das 300 Gramm leichter als die Ende 2020 veröffentlichten Konsolen ist und ein paar modifizierte Bauteile mit sich bringt. Beispielsweise schrumpfte der Kühlkörper deutlich.

Ein Youtuber kam nach einem recht rudimentären Test zu dem Ergebnis, dass die neue PS5 aufgrund des veränderten Kühlkörpers einen Nachteil darstellt. Doch schon wenig später meldeten sich weitere Tester zu Wort und widerlegten diese Aussagen. Inzwischen zogen mit Digital Foundry und Gamers Nexus zwei weitere Publikationen nach.

Video von Digital Foundry:

Digital Foundry nahm sich in einem Test den Unterschieden auf der Leistungsebene an, während sich Gamers Nexus auf die möglichen Temperaturunterschiede zwischen den Geräten konzentrierte. In beiden Fällen wird nicht empfohlen, sich speziell auf die Suche nach dem einen oder dem anderen Modell zu begeben. Es sind jeweils PS5-Konsolen, die wie vorgesehen funktionieren. Digital Foundry betonte zudem, das Änderungen wie diese durchaus üblich sind. Vor- oder Nachteile gebe es nicht.

Auch wenn Änderungen wie die Verkleinerung des Kühlkörpers auf den ersten Blick besorgniserregend erscheinen mögen, ist es in Wirklichkeit viel wahrscheinlicher, dass Sony den Kühlkörper verkleinert hat, weil die Praxisdaten nach dem Launch im vergangenen Jahr deutlich machten, dass es eine praktikable Option ist und die Konsole möglicherweise sogar günstiger zu produzieren ist.

Video von Gamers Nexus:

Sowohl Gamers Nexus als auch Digital Foundry betonen allerdings auch, das es in der Hand des Spielers liegt, welche Wärmeentwicklung die Konsole zeigt. So sollte die Konsole in einem offenen Raum mit reichlich Platz stehen, also möglichst nicht in einem Medienschrank, in dem es kaum die Möglichkeit gibt, die beim Betrieb entstehende Wärme abzuführen.

Unabhängig davon ist es weiterhin schwierig, in den Besitz der PS5 zu kommen, denn bei den Händlern ist sie in der Regel ausverkauft. Während nicht davon auszugehen ist, dass sich die Situation vor Weihnachten entspannen wird, dürfte die neue Sony-Konsole zumindest im kommenden Jahr regelmäßiger im Angebot sein. Spätestens dann dürfte auch das Geschäft der Scalper weiter einbrechen. Mehr zur PS5 erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

