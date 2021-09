Rainbow Six Extraction: Die Heil-Fähigkeiten von Doc im Video vorgestellt

Pünktlich zum Start ins Wochnende zeigt sich der kooperative PvE-Shooter "Rainbow Six Extraction" in einem neuen Trailer. In den Mittelpunkt rücken dieses Mal der Operator Doc und seine Heil-Fähigkeiten.

"Rainbow Six Extraction" erscheint im Januar 2022.

Anfang des kommenden Jahres erscheint mit „Rainbow Six Extraction“ ein kooperativer PvE-Shooter, in dem ihr euch mit bis zu zwei weiteren Spielern zu Teams zusammenschließt und vor der Aufgabe steht, knackige Missionen abzuschließen.

Dabei übernehmt ihr die Kontrolle über verschiedene Operatoren, die mit individuellen Stärken und Fähigkeiten versehen wurden. Zum Start in das Wochenende bedachten uns die Verantwortlichen von Ubisoft mit einem frischen Trailer zu „Rainbow Six Extraction“, in dem der Operator Doc und seine Fähigkeiten vorgestellt werden. Wie es der Name des Operators bereits andeutet, punktet Doc vor allem mit seinen Heil-Fertigkeiten.

Der Einsatz von Heil-Fähigkeiten über die Distanz

Ausgerüstet ist Doc unter anderem mit der sogenannten Stim-Pistole, mit der es möglich ist, Team-Mitglieder zu heilen oder gefallene Mitspieler wiederzubeleben. Darüber hinaus seid ihr mit Docs Stim-Pistole in der Lage, Verteidiger zu überheilen und ihre maximale Gesundheit erhöhen. Da die Stim-Pistole auch über die Distanz nichts an Genauigkeit einbüßt, kann Doc seine Mitstreiter aus der sicheren Distanz heraus heilen, solange eine direkte Sichtlinie besteht.

Zum Thema: Rainbow Six Extraction: Neuer Trailer zum Koop-Shooter erschienen

„Rainbow Six Extraction“ erscheint im Januar 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Googles Streaming-Dienst Stadia. Weitere Details zum kommenden Shooter aus dem Hause Ubisoft und die Trailer zu den verschiedenen Operatoren findet ihr in unserer Themen-Übersicht.

