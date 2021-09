MX vs ATV Legends: Das Offroad-Rennspiel kommt erstmals auf die PlayStation 5 – Ankündigungstrailer veröffentlicht

Das Offroad-Rennspiel "MX vs ATV Legends" wurde offiziell mit einem ersten Trailer für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC angekündigt. Einige Details hat THQ Nordic ebenfalls verraten.

Mit „MX vs ATV Legends“ werden erstmals auch PlayStation 5- und Xbox Series X/S-Spieler zu Offroad-Legenden werden können. THQ Nordic und Rainbow Studios haben nämlich bekanntgegeben, dass das Offroad-Rennspiel neben der PlayStation 4, der Xbox One und dem PC (via Steam) auch auf den New-Gen-Konsolen Einzug halten wird. Einen offiziellen Erscheinungstermin wollten die Verantwortlichen noch nicht verraten.

Mehr Möglichkeiten in der Karriere und der neue Trails-Modus

Die Entwickler versprechen den Spielern, dass sie den tiefgreifendsten Karrieremodus der Reihe bieten werden. Dadurch soll man seinen eigenen Weg zum Podium beschreiten können, wobei die Entscheidungsfreiheiten des Spielers noch einmal auf die Spitze getrieben werden, Darunter zählen auch Möglichkeiten für Sponsoren sowie besondere Einladungsevents.

Des Weiteren wird man Squad-basierte Multiplayer-Rennen für zwei Spieler im Splitscreen- und 16 Spieler im Online-Modus erwarten können, wobei der neue Trails-Modus noch intensivere Outdoor-Rennen mit neuen Überraschungen und Herausforderungen mit sich bringen soll. Die neueste Ausrüstung der führenden Hersteller ist selbstverständlich ebenso an Bord wie ein verfeinertes Physiksystem, das einen mit noch höherer Präzision die Spurrinnen nehmen lassen soll.

Damit man bereits einen Eindruck von „MX vs ATV Legends“ erhält, haben die Verantwortlichen auch einen offiziellen Trailer und einige Screenshots zur Verfügung gestellt. Sollten weitere Informationen mitgeteilt werden, bringen wir euch selbstverständlich auf den aktuellsten Stand.

