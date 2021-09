Gran Turismo 7: Porsche im Trailer und Unterschiede zwischen PS4 und PS5

Ab März 2022 könnt ihr mit Fahrzeugen aus dem Hause Porsche die Rennstrecken unsicher machen.

Polyphony Digital und Porsche machen gemeinsame Sache, was bedeutet, dass ihr im kommenden „Gran Turismo 7“ mit den Fahrzeugen der Sportwagenschmiede aus Zuffenhausen eure Runden drehen könnt. Um diese Zusammenarbeit noch einmal zu feiern, wurde ein Trailer veröffentlicht, den ihr euch weiter unten anschauen könnt.

Laut Porsche dürft ihr euch für eine „riesige Auswahl an Porsche-Fahrzeugen“ bereitmachen, darunter der 917 Living Legend – ein Konzeptfahrzeug mit einem V8-Bi-Turbo-Motor und bis zu 1.000 PS. Das Fahrzeug stellt eine Hommage an den Original-Rennwagen dar, der die 24 Stunden von Le Mans gewinnen konnte. Nachfolgend das erwähnte Video:

Unterschiede zwischen den PS4- und PS5-Versionen

In den vergangenen Tagen sorgte ein Interview mit dem Serienschöpfer Kazunori Yamauchi für Wirbel. So erklärte er, dass die Versionen von „Gran Turismo 7“ für PS4 und PS5 gleichzeitig entwickelt werden können, ohne dass insgesamt die Qualität darunter leidet.

„Bei einem Rennspiel kann man den Detailgrad einstellen. Technisch gesehen ist es ein sehr skalierbares Spiel, was die Aufrechterhaltung der Bildrate und alles andere angeht. Wir haben festgestellt, dass wir in der Lage sind, eine PS4-Version und eine PS5-Version zu machen, ohne an Qualität einzubüßen, deshalb haben wir beschlossen, beides gleichzeitig zu machen.“

Das bedeutet natürlich nicht, dass ihr die PS4- und PS5-Versionen von „Gran Turismo 7“ später nicht voneinander unterscheiden könnt.

Für Verwirrung sorgte unter anderem eine missverständliche Formulierung von PC Games: „Laut dem Serienschöpfer Kazunori Yamauchi stellen die unterschiedlich langen Ladezeiten den einzigen Unterschied der beiden Versionen dar“, heißt es dort unter dem Titel „Versionen für PS4 und PS5 seien qualitativ gleichauf“.

Das ist nicht korrekt. Yamauchi erklärte im Wortlaut: „Die Ladezeit ist so unterschiedlich zwischen der PS4 und der PS5, dass es ein völlig anderes Erlebnis ist. Das ist einfach etwas, das zwischen den beiden unvermeidbar ist.“ Andere Unterschiede, die kein „völlig anderes Erlebnis“ zur Folge haben, sind damit nicht ausgeschlossen.

In einem Interview mit Eurogamer betonte Yamauchi sogar: „Was die Funktionen angeht, werden sie gleich sein, aber die Qualität, die man sehen wird, wird unterschiedlich sein.“

Aufgrund der Leistung sollte „Gran Turismo 7“ auf der PS5 in mehreren Bereichen erkennbar die Nase vorne haben. Auch der DualSense-Controller bringt Vorteile. Die erwähnte Parität wird hingegen bei den Features erzielt, da vor allem in den Online-Wettbewerben gleiche Voraussetzungen geschaffen werden müssen. Doch auch hier sind die unterschiedlichen Ladezeiten etwas, das beachtet werden muss.

„Die einzige Sache ist, dass die PS5 sehr schnell geladen wird und die PS4 ein wenig Zeit zum Laden braucht. Wenn man also eine Gruppe hat, in der es eine Mischung aus PS5- und PS4-Benutzern gibt, treten die PS5-Benutzer sofort in das Spiel ein und können mit ihren Freiläufen beginnen, während die PS4-Benutzer etwas mehr Zeit zum Laden brauchen“, So Yamauchi.

„Gran Turismo 7“ kommt am 4. März 2022 für PS4 und PS5 auf den Markt. Mehr zum Rennspiel erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

