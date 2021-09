Apex Legends: Serverprobleme sollen im Laufe der Woche behoben werden

Der Battle Royale-Shooter "Apex Legends" wird in Kürze ein neues Update erhalten. Mit dem Patch möchte Respawn Entertainment die massiven Serverprobleme aus der Welt schaffen, die das Spiel seit der letzten Woche heimsuchen.

Am vergangenen Dienstag hatte Respawn Entertainment das „Evolution“-Event im Battle Royale-Shooter „Apex Legends“ an den Start gebracht. Seitdem haben die Spieler mit Verbindungsabbrüchen, Matchmaking-Problemen und anderen serverseitigen Fehlern zu kämpfen. Einige Tage werden die Spieler noch durchhalten müssen.

Dreifache Anzahl an Verbindungsabbrüchen

Die Entwickler haben mitgeteilt, dass man am kommenden Mittwoch, den 22. September 2021 einen neuen Patch für „Apex Legends“ veröffentlichen wird. Mit diesem möchte man die Serverprobleme in den Griff bekommen. Aktuell verzeichnet man nämlich die dreifache Menge an Verbindungsabbrüchen, die man sonst im Live-Betrieb erlebt. Aufgrund der Probleme verlängert man die Ranglisten auch um eine weitere Woche.

Dementsprechend kann man nur hoffen, dass die Server ab Mittwoch wieder den gewohnten Gang gehen. Welche weiteren Änderungen der kommende Patch mitbringen soll, haben die Entwickler noch nicht verraten. Sollten entsprechende Informationen enthüllt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

Mehr zum Thema: Apex Legends – Season 11 mit der neuen Karte „Tropische Insel“?

Mit dem „Evolution“-Event haben die Entwickler den Fokus auf Rampart und ihre mechanischen Fähigkeiten gelegt. In der Arena bietet sie zu einem Rabattpreis goldene Waffen an, die einem einen immensen Vorteil im Kampf verschaffen können. Und im Battle Royale hat sie auf Rand der Welt eine eigene Werkstatt eröffnet, die ebenfalls gute Beute anbietet.

Weitere Informationen kann man bereits hier zu dem Event entdecken.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Apex Legends