Sony möchte weiterhin in Spielestudios investieren. Darauf verweist der CEO von Sony Pictures, der glaubt, dass die Filmbranche an dieser Stelle an ihre Grenzen gekommen ist.

Nixxes zählt zu den jüngeren Übernahmen.

Tony Vinciquerra, Chairman und CEO von Sony Pictures, wurde im Zuge einer Communications & Entertainment-Konferenz mit der Frage konfrontiert, ob es in der Filmindustrie eine weitere Konsolidierung geben werde. Weitere Wachstumschancen sehe er in dieser Branche nicht. Allerdings gebe es in der Unterhaltungsbranche einen Sektor, der Potential für steigende Geschäfte bietet. Es ist das Gaming.

Vinciquerra glaubt, dass das traditionelle Medium Fernsehen und Film den Höhepunkt erreicht hat und der neue Wachstumsbereich das Spielegeschäft sein wird. „Und wer wäre für dieses Geschäft besser aufgestellt als Sony?“, so seine Einschätzung.

Konsolidierung in der Spielebranche

Der Chairman und CEO von Sony Pictures schätzt, dass es in der Spielebranche zu einer gewissen Konsolidierung kommen wird. Und auch auf der eigenen Seite werde es „wahrscheinlich ein wenig mehr“ geben.

Vinciquerra ist gleichzeitig der Ansicht, dass es „wahrscheinlich zu viele Filmstudios gibt“ und es in den nächsten fünf bis zehn Jahren vielleicht ein oder zwei weniger werden. „Aber ich denke, der nächste Bereich der Konsolidierung wird die Spielebranche sein“, so die weiteren Worte.

Der von der COVID-19-Pandemie beflügelte Aufschwung der Spieleindustrie sorgte seit 2020 für mehrere Fusionen und Übernahmen. Einer aktuellen Studie von InvestGame zufolge übersteigt der Wert der Fusionen und Übernahmen in der Spielebranche im vergangenen Jahr 22 Milliarden US-Dollar, einschließlich der Verkäufe von ZeniMax an Microsoft und Codemasters an EA. Es sei der höchste Betrag seit 2016.

Am aktivsten waren in Bezug von Übernahmen im vergangenen Jahr die Unternehmen Tencent, Embracer Group, Stillfront und Zynga. In der Studie wird ebenfalls hervorgehoben, dass Videospiele viele von der Pandemie betroffene Branchen überflügelt haben, sodass öffentliche und private Investoren dazu übergingen, die Branche als eine vermeintlich sichere Anlage ins Visier zu nehmen.

Sonys Übernahmen und Investitionen

Auch Sony betonte in den vergangenen Monaten mehrfach, dass es zu weiteren Übernahmen und Investitionen kommen wird. Bereits im laufenden Geschäftsjahr (das im März 2022 endet) möchte das Unternehmen „aggressiv“ in die First-Party-Spielestudios investieren und ebenfalls Partnerschaften mit externen Spieleentwicklern eingehen.

Entsprechende Partnerschaft gibt es bereits mit dem neuen Studio der ehemaligen Stadia Games-Chefin Jade Raymond. Ebenfalls floss wiederholt Geld in den Spielentwickler Epic Games. Zuletzt waren es ganze 200 Millionen Dollar.

Weitere Meldungen rund um Sony:

Auch mehrere Studios wurden in den vergangenen Monaten von Sony übernommen. Dazu zählen Firesprite, Housemarque und Nixxes Software in diesem Jahr. Vor zwei Jahren wanderte Insomniac Games in den Besitz des PS5-Herstellers. Die Übernahmen der Erfolgsschmieden Naughty Dog, Sucker Punch Productions, Media Molecule und Guerrilla Games erfolgten hingegen schon vor vielen Jahren.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Sony