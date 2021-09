Quantic Dream: Star Wars-Projekt seit 18 Monaten in Entwicklung?

Am Wochenende erreichte uns das Gerücht, dass die "Heavy Rain"-Macher von Quantic Dream an einem neuen "Star Wars"-Titel arbeiten. Befeuert wurden die Spekulationen nun vom französischen Studio selbst.

Am Wochenende erreichte uns das Gerücht, dass das im französischen Paris ansässige Entwicklerstudio Quantic Dream an einem neuen Projekt auf Basis der beliebten „Star Wars“-Marke arbeiten könnte.

Dies wollte zumindest der Industrie-Insider Tom Henderson in Erfahrung gebracht haben, der mit seinen Aussagen in der Vergangenheit immer wieder richtig lag. Ergänzend zu seinen ersten Aussagen zum neuen „Star Wars“-Projekt, das derzeit bei Quantic Dream entstehen soll, berichtet Henderson unter Berufung auf eine Quelle, die in engem Kontakt zu Quantic Dream stehen möchte, dass sich der besagte Titel seit mittlerweile 18 Monaten in Arbeit befindet.

Ein erster Hinweis von Quantic Dream?

Dies könnte möglicherweise darauf hindeuten, dass die offizielle Ankündigung des „Star Wars“-Titels im Laufe der kommenden Monate über die Bühne geht. Die Verantwortlichen von Quantic Dream wollten sich zu den aktuellen Gerüchten bisher zwar nicht äußern, könnten auf Twitter aber zumindest einen Hinweis darauf gegeben haben, dass die Gerüchte den Tatsachen entsprechen.

So versah das Studio einen entsprechenden Tweet, in dem „TheGamePost“ über die Gerüchte um den „Star Wars“-Titel berichtete, mit einem Like. Als offizielle Bestätigung der Gerüchte sollte das Ganze natürlich nicht verstanden werden.

Daher ist auch weiterhin unklar, was es mit dem möglichen „Star Wars“-Projekt auf sich hat und wann im Fall der Fälle mit der offiziellen Enthüllung zu rechnen ist.

