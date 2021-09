The Last of Us: Neil Druckmann als Regisseur an TV-Serie beteiligt

"The Last of Us" könnt ihr bald als TV-Serie genießen. Und als einer der Regisseure wurde eine Person verpflichtet, die das Universum der Spielvorlage besonders gut kennt.

Das erste Spiel erschien bereits im Jahr 2013.

Zu „The Last of Us“ befindet sich eine TV-Serie in Arbeit, zu der heute eine weitere Information ans Tageslicht drang. So lässt sich einer aktualisierten Produktionsliste auf der Website der Directors Guild of Canada entnehmen, dass Naughty Dogs Co-Präsident Neil Druckmann als einer von fünf Regisseuren der ersten Staffel in Erscheinung tritt.

Erste Folge bereits fertigstellt

Die Pilotfolge wurde von Kantemir Balagov inszeniert, der im vergangenen Monat nach dem Abschluss der Dreharbeiten ein Foto einer leeren Tafel auf Instagram postete, zusammen mit der Nachricht: „My job here is done.“ Ebenfalls ist der „Tschernobyl“-Schöpfer Craig Mazin in der Liste der Regisseure aufgeführt.

Druckmann wiederum ist der Autor und Director hinter den Spielen „The Last of Us“ und „Uncharted 4“. Er wurde im Dezember 2020 zum Co-Präsidenten des Entwicklers Naughty Dog befördert. Zuvor war er drei Jahre lang als Vizepräsident tätig. Ebenfalls werkelte Druckmann als Designer an den Spielen „Uncharted“ und „Jak and Daxter“. Seit 2004 ist er im Unternehmen tätig.

Die TV-Serie von „The Last of Us“ entsteht unter dem Schirm von PlayStation Productions, einem Studio, das von Sony Interactive Entertainment mit dem Ziel gegründet wurde, die eigenen Spiele als Filme und Serien zu adaptieren.

Die „The Last of Us“-Serie, deren Produktion voraussichtlich im im Juni 2022 abgeschlossen sein wird, wird voraussichtlich die Ereignisse von „The Last of Us“ aus dem Jahr 2013 abdecken und möglichweise auch Inhalte aufgreifen, die auf „The Last of Us Part 2“ aus dem Jahr 2022 basieren.

Im Februar wurden die „Game of Thrones“-Darsteller Pedro Pascal und Bella Ramsey für die Hauptrollen Joel und Ellie besetzt. Nico Parker, die in „Dumbo“ mitspielte und die Tochter der Schauspielerin Thandie Newton ist, spielt Joels Tochter Sarah.

