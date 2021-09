THQ Nordic: 42 Spiele in Arbeit – mehr als die Hälfte wurde noch nicht angekündigt

Der österreichische Videospielverlag THQ Nordic hat für die Zukunft eine Menge geplant. Über Twitter gaben die Verantwortlichen bekannt, dass an 42 Projekte gearbeitet wird. 28 davon wurden noch gar nicht angekündigt.

Unter den 42 Projekten verbirgt sich beispielsweise das Remake zu "Destroy All Humans! 2".

Vor drei Tagen fand der Jubliäums-Showcase von THQ Nordic statt. Dort wurden insgesamt sechs neue Spiele angekündigt.

Dabei handelt es sich offenbar nur um einen kleinen Teil ihrer zukünftigen Veröffentlichungen. Am gleichen Tag setzten die Verantwortlichen des Unternehmens einen Twitter-Beitrag ab, in dem sie die Zahl der in Entwicklung befindlichen Projekte mitgeteilt haben.

Projekte von Handy Games sind davon ausgenommen

Aktuell werden 42 Videospiele entwickelt, von denen 28 Stück noch nicht offiziell angekündigt wurden. Die Projekte des deutschen Entwicklerstudios Handy Games bleiben dabei außen vor.

Ihr dürft euch in den nächsten Jahren also auf zahlreiche neue Spiele von THQ Nordic freuen. Welche Marken sich darunter verbirgen, wird die Zeit zeigen. Eine Auflistung der kürzlich vorgestellten Spiele seht ihr hier:

THQ Nordic gehört zur Embracer Group, einem schwedischen Medienkonzern. Ein weiterer bekannter Publisher ist Koch Media. Zu den Entwicklerstudios des Konzerns gehören unter anderem Gearbox Software, 4A Games und Saber Interactive.

