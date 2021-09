Klonoa 1&2: Markenschutzanträge deuten auf Remastered-Versionen hin

"Klonoa": Kehren die Klassiker zurück?

Neu sind die Gerüchte um Remastered-Fassungen zu den beiden Action-Plattformern „Klonoa“ beziehungsweise „Klonoa 2“ nicht.

Bereits im Jahr 2019 erreichten uns Berichte, in denen die Rede davon war, dass Bandai Namco Entertainment die Klassiker zurückbringen möchte. Nachdem es um dieses Thema in der Vergangenheit recht still wurde, sicherte sich der Publisher in Japan entsprechende Markenschutzeinträge, die auf eine baldige Ankündigung der Neuauflagen hindeuten könnten.

Eine offizielle Ankündigung steht weiter aus

Eine offizielle Ankündigung seitens Bandai Namco Entertainment steht zum gegenwärtigen Zeitpunkt allerdings noch aus. „Klonoa: Door to Phantomile“, der erste Ableger der Reihe, wurde im Jahr 1997 für die originale PlayStation veröffentlicht und fuhr ungemein positive Reviews ein. Während Bandai Namco Entertainment mit den Verkaufszahlen in Japan zufrieden war, tat sich „Klonoa: Door to Phantomile“ im Westen kommerziell schwer.

Im Jahr 2008 bekam das erste „Klonoa“-Abenteuer bereits ein Remake spendiert, das exklusiv für Nintendos Wii veröffentlicht wurde. „Klonoa 2: Lunatea’s Veil“ hingegen erschien im Jahr 2001 für die PlayStation 2 und wurde von den Kritikern wie den Spielern ähnlich positiv aufgenommen wie der erste Teil.

Sollten sich weitere Details zu den möglichen Remastered-Versionen zu „Klonoa: Door to Phantomile“ beziehungsweise „Klonoa 2: Lunatea’s Veil“ ergeben, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

