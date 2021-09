Life is Strange True Colors: So findet ihr alle Erinnerungen in Kapitel 2 – Guide, Tipps

In bester Serientradition könnt ihr auch in "Life is Strange: True Colors" mehrere versteckte Sammelgegenstände entdecken, in diesem Fall sogenannte Erinnerungen. Wir verraten euch, wo ihr alle im 2. Kapitel des Games findet.

"Life is Strange: True Colors" ist seit dem 10. September unter anderem für PS4 und PS5 erhältlich.

Mit „Life is Strange: True Colors“ erschien jüngst der neueste Teil von Square Enix‘ beliebter Adventure-Reihe, in dem wir in der Rolle von Alex Chen ein emotionales Abenteuer erleben. Wie bereits in den Vorgängern könnt ihr natürlich auch im neuesten Serienableger in den Levels allerlei entdecken, unter anderem sogenannte Erinnerungen. Wir helfen euch dabei, alle im 2. Kapitel des Games zu finden.

Erinnerung Nr. 1: Anstecker

Nun könnt ihr euch nicht nur in eurem Apartment, sondern ebenfalls oben auf dem Dach etwas umsehen, wenn ihr die Treppe in eurer Wohnung nach oben lauft. Oben angekommen, dreht euch nach links und ihr findet am Rand bei den bereits braun werdenden Pflanzen einen Anstecker mitsamt einer Erinnerung.

Erinnerung Nr. 2: Mietscheck

Nach eurem Tischfußballspiel gegen Steph geht es wieder nach unten in die Black Lantern. Auf der rechten Seite des Tresens, in der Nähe der Kaffeemaschine und der Tafel mit den Tagesangeboten, könnt ihr den Mietscheck entdecken, der eine weitere Erinnerung enthält.

Erinnerung Nr. 3: THC-Gummibärchen

Später könnt ihr die Apotheke in Haven Springs aufsuchen. Schaut euch dort, nach einem Gespräch mit Charlotte, im Hinterzimmer ein bisschen um und zwar auf der rechten Seite. Hinten in einem Regal findet ihr ein Gefäß mit THC-Gummibärchen, das euch eine Erinnerung verrät, wenn ihr mit ihm interagiert.

Erinnerung Nr. 4: T-Shirt

Stattet anschließend dem Blumenladen einen Besuch ab. Geht dort, nach eurem Gespräch mit Eleanor, zum blauen Schrank und schaut in die unterste Ablage. Diese war zuvor noch verschlossen, doch nun liegt doch ein T-Shirt, mit dem ihr mittels L2 und X interagieren könnt. So schaltet ihr die vierte Erinnerung in diesem Kapitel frei.

Erinnerung Nr. 5: Regenschirm

Wenig später führt euch euer Weg wieder zurück in die Black Lantern. Dort müsst ihr bis ganz nach hinten durchgehen. An dieser Stelle befindet sich nicht nur eine Tür mit einem Ausgangsschild darüber, sondern ebenfalls ein Regenschirm, der euch gegenüber die letzte Erinnerung enthüllt, wenn ihr Alex‘ Kräfte nutzt.

Nun habt ihr alle Erinnerungen im 2. Kapitel von „Life is Strange: True Colors“ erfolgreich gefunden. Solltet ihr noch weitere Unterstützung bei der Suche nach den übrigen Erinnerungen benötigen, dann werft gerne einen Blick in unsere übrigen Guides zum Spiel. Ansonsten wünschen wir euch auch weiterhin viel Spaß mit dem Game.

