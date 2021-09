PS5: Neue Firmware ermöglicht FPS-Boost

Die neue Firmware brachte offenbar einen Performance-Boost.

Sony hat für die PS5 eine große Firmware veröffentlicht, mit der sich unter anderem der interne SSD-Speicher erweitern lässt. Weitere Details zum neusten PS5-Update findet ihr in der verlinkten Meldung.

Auch versteckte Neuerungen gibt es offenbar. So berichtet Digital Foundry (via wccftech), dass sich mit dem Update unter bestimmten Umständen die Performance der PS5 verbessert und die Framerate in Spielen wie „Control“ und „Devil May Cry 5 Special Edition“ in verschiedenen Situationen um einige Prozent höherliegt.

Firmware macht den Unterschied

Die etwas bessere Performance wurde durch Zufall entdeckt. In einem Test verglich Digital Foundry die neue, leicht überarbeitete Version der PS5 mit dem ursprünglichen Launch-Modell. Dabei wurde deutlich, dass das ältere Gerät bei einigen Spielen eine bessere Performance zeigt. Ein solcher Leistungsunterschied hätte natürlich für reichlich Diskussionen gesorgt, allerdings wurde die Ursache recht schnell deutlich.

Auf der alten PS5 lief im Gegensatz zum neuen Modell die neueste Beta-Firmware, die offenbar einen kleinen Leistungsschub brachte. Die Änderungen wurden inzwischen mit der finalen Firmware integriert, sodass die neuen und älteren PS5-Modelle die gleiche Performance zeigen sollten – vermutlich bei RT-Titeln. Die vollständige Erklärung findet ihr im folgenden Video von Digital Foundry in den ersten zwölf Minuten.

Video auf Youtube anschauen

Vielleicht ist es nicht das letzte Mal, dass Sony in der Lage ist, an der Performance der PS5 zu schrauben, auch wenn zu beachten ist, dass der FPS-Boost nicht zwangsläufig in allen Spielen und Situationen greifen muss. Auch im eingebetteten Video wird deutlich, dass die Unterschiede sehr schwanken.

Das neuste Update bietet wie anfangs erwähnt weitere Neuerungen, darunter die Erweiterung des M.2-SSD-Speichers, 3D-Audio für TV-Lautsprecher, verschiedene UX-Verbesserungen und mehr. Veröffentlicht wurde die Konsole im November 2020. Auch ein Jahr nach dem Launch gibt es massive Lieferprobleme. Mehr zur PS5 ist in unserer Themen-Übersicht zusammengefasst.

