SackBoy A Big Adventure: Outfits auf Basis von The Last of Us Part 2 vorgestellt

"Sackboy: A Big Adventure" ist für die PS4 und die PS5 erhältlich.

Seit dem offiziellen Release Ende des vergangenen Jahres wurde der kooperative 3D-Plattformer „Sackboy: A Big Adventure“ in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen mit neuen Outfits für Sackboy versehen.

Wie Sony Interactive Entertainment und die Entwickler von Sumo Digital bekannt gaben, stehen die nächsten Kostüme für den knuffigen Protagonisten bereits in den Startlöchern und werden ab dem kommenden Sonntag, den 26. September 2021 erhältlich sein. Dieses Mal kommen Fans von „The Last of Us: Part 2“ auf ihre Kosten und werden mit Outfits auf Basis von Abby und Ellie bedacht.

„Wenn es hart auf hart kommt, legt Sackboy los… mitten in die Gefahr! Bereiten Sie sich auf Abenteuer ins Unbekannte vor mit Ellie und Abby Kostümen für Sackboy: A Big Adventure, erhältlich ab dem 26. September“ heißt es in der heutigen Ankündigung. Auch ein erster Schnappschuss zu den Kostümen wurde im Zuge der Ankündigung veröffentlicht.

„Sackboy: A Big Adventure“ entstand beim britischen Entwicklerstudio Sumo Digital und wurde im November des vergangenen Jahres für die PlayStation 4 sowie die PlayStation 5 veröffentlicht. Spielerisch haben wir es hier mit einem kooperativen 3D-Plattformer zu tun, in dem sich Sackboy dem finsteren Bösewicht Vex entgegenstellt, der mit seinen Maschinen versucht, das Volk der Sackboys zu versklaven.

