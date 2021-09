UK-Charts: Deathloop steigt auf dem ersten Platz ein – PS5-Spiele legen zu

Zum Start in die neue Woche stehen ab sofort auch die aktuellen Software-Charts aus Großbritannien bereit. Den Platz an der Spitze sicherte sich der innovative Shooter "Deathloop" aus dem Hause Arkane Studios.

"Deathloop" stieg auf dem ersten Platz der britischen Software-Charts ein.

Zum Start in die neue Woche veröffentlichten Gamesindustry.biz und die Marktforscher von GfK Chart-Track die aktuellen Software-Charts aus Großbritannien.

Wie aus den Erhebungen aus dem britischen Einzelhandel hervorgeht, sicherte sich der von den Arkane Studios entwickelte und in der vergangenen Woche frisch für die PlayStation 5 und den PC veröffentlichte Zeitschleifen-Shooter „Deathloop“ den Platz an der Spitze. Darüber hinaus wird berichtet, dass ausgewählte PlayStation 5-Titel von der Tatsache profitierten, dass der britische Handel in der vergangenen Woche mit neuen PlayStation 5-Konsolen bedacht wurde.

Zum Thema: UK-Charts: Tales of Arise und mehr – Gleich vier Neueinsteiger in den Top 10

Die Verkaufszahlen von „Ratchet & Clank: Rift Apart“ im britischen Einzelhandel stiegen gegenüber der Vorwoche beispielsweise um 30 Prozent, während „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ um 223 Prozent zulegte. Die Verkaufszahlen des „Ghost of Tsushima Director’s Cuts“ hingegen wurden um 233 Prozent gesteigert.

Anbei die Top 10 der vergangenen Woche.

UK-Charts: Die Top 10 der vergangenen Woche (Retail-only)

1. Deathloop

2. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

3. Mario Kart 8 Deluxe

4. Ratchet and Clank: Rift Apart

5. Minecraft (Switch)

6. Ghost of Tsushima Director’s Cut

7. Animal Crossing: New Horizons

8. WarioWare: Get it Together!

9. F1 2021

10. NBA 2K22

Quelle: Gamesindustry.biz

