Insurgency Sandstorm: Cinematic-Trailer stimmt auf den nahenden Konsolen-Release ein

In der kommenden Woche wird der Multiplayer-Shooter "Insurgency: Sandstorm" auch für die Konsolen veröffentlicht. Zur Einstimmung auf die vor euch liegenden Gefechte steht ab sofort ein frischer Cinematic-Trailer bereit.

"Insurgency: Sandstorm" erscheint Ende September für die Konsolen.

Nachdem die PC-Version von „Insurgency: Sandstorm“ bereits im Jahr 2018 das Licht der Welt erblickte, sind in der kommenden Woche auch die Konsolen an der Reihe.

Um den wartenden Spielern die Wartezeit bis dahin ein wenig zu versüßen, stellten die Entwickler von New World Interactive einen frischen Cinematic-Trailer, mit dem auf die vor euch liegenden Gefechte eingestimmt wird. „Insurgency: Sandstorm“ versteht sich als ein realistischer Multiplayer-Shooter, in dem es auf eine strategische Vorgehensweise und schnelle Reflexe gleichermaßen ankommt.

Native PlayStation 5-Version erst im nächsten Jahr

„Insurgency: Sandstorm“ wird am kommenden Mittwoch, den 29. September 2021 für die Xbox One sowie die PlayStation 4 veröffentlicht und kann dank der Unterstützung der Abwärtskompatibilität auch auf der Xbox Series X sowie der PlayStation 5 gespielt werden. Auf den Konsolen der neuen Generation wird dabei eine Darstellung in 4K und 60 Bildern die Sekunde unterstützt.

Im Laufe des kommenden Jahres folgen zudem native Umsetzungen für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S, die regen Gebrauch von den technischen Möglichkeiten der neuen Konsolen machen werden. Auf den Schlachtfeldern von „Insurgency: Sandstorm“ stehen sich zwei Teams gegenüber und versuchen, vorgegebene Missionen abzuschließen.

Punkten soll der Multiplayer-Shooter vor allem mit seinem düsteren Setting und dem realistischen Spielablauf.

