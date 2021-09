PS4: Funktionseinschränkung durch defekte CMOS-Batterie offenbar behoben

Die PS4 bekam jüngst ein neues Firmware-Update.

In der PlayStation 4 ist wie in vielen anderen technischen Geräten auf der Hauptplatine eine CMOS-Batterie verbaut, die nach vielen Jahren ihren Dienst verweigern kann. Im Fall der Sony-Konsole wurde befürchtet, dass der Ausfall dieses Bauteils dauerhaft mit einer Beschränkung der Features einhergeht.

Unabhängig davon, wie wahrscheinlich ein zeitnaher Ausfall der CMOS-Batterie tatsächlich ist, wurde sie von einigen Besitzern der Konsole entfernt, um zu schauen, was passiert. Das Ergebnis war nicht ermutigend. Ohne CMOS-Batterie können Spiele offenbar nicht mehr gestartet werden – sowohl offline als auch online.

In der Praxis wäre der Ausfall der CMOS-Batterie ein behebbares Problem. Nach dem Austausch müsste die Konsole mit dem PlayStation Network verbunden werden, sodass die Systemuhr wieder aktualisiert werden kann. Allerdings kam ebenfalls die Befürchtung auf, dass das PlayStation Network irgendwann vom Netz gehen könnte. Dann gäbe es keine Möglichkeit mehr, die PS4 zum Leben zu erwecken.

Doch keine Panik: Es scheint, dass der Ausfall der CMOS-Batterie für eure PlayStation 4 keine Gefahr mehr darstellt. So berichtet der User Destruction Games, dass er den Batterie-Ausfall nach der Aktualisierung der Konsole auf die kürzlich veröffentlichte Firmware 9.00 erneut simulierte und dabei zu einem anderen Ergebnis kam.

Soooooo it looks like the 9.0 PS4 firmware update fixed the CBOMB issue…

Tested it on my PS4 with a dead battery and games are no longer crashing on startup and I can even earn trophies, although the trophy earn dates will be blank

— Destruction Games (@desgamesyt) September 21, 2021