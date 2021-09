Call of Duty Vanguard: Diese Verbesserungen werden bis zum Launch in Angriff genommen

In einem aktuellen Statement bedankten sich die Entwickler von Sledgehammer Games für das Community-Feedback nach der Beta von "Call of Duty: Vanguard". Gleichzeitig wurden erste Verbesserungen bestätigt, an denen bis zum Release des Shooters gearbeitet wird.

"Call of Duty: Vanguard" erscheint Anfang November 2021.

In den vergangenen Tagen hatten interessierte Spieler dank der offiziellen Beta die Möglichkeit, einen ersten Blick auf den kommenden Shooter „Call of Duty: Vanguard“ zu werfen.

Passend zum Abschluss der Beta wandten sich die verantwortlichen Entwickler von Sledgehammer Games in einem aktuellen Statement an die Spieler und bedankten sich zunächst für das Feedback, das das Studio erreichte. Darüber hinaus gingen die Macher von Sledgehammer Games ein wenig auf die Verbesserungen ein, an denen aktuell gearbeitet wird und die bis zum Release von „Call of Duty: Vanguard“ zur Verfügung stehen sollen.

Überarbeitete Spawn-Punkte und mehr

Beispielsweise wird das von den Spielern teilweise als zu grell empfundene Sonnenlicht in der finalen Version entschärft. Darüber hinaus werden die Entwickler die „Open Mic“-Lobbys in „Search & Destroy“ schließen, die „Dognados“ entfernen und die Spawn-Punkte „Hotel Royal“-Karte auf Basis des Community-Feedbacks überarbeiten.

„Wir hoffen, Sie haben Ihre Zeit in Vanguard und den Neuerungen, die wir für den Mehrspielermodus eingeführt haben, genossen. Im Laufe der Beta konnten wir sehr viel Community-Feedback sammeln. Alle offiziellen Berichte, Gameplay-Clips und Nachrichten haben unseren Entwicklern geholfen, Fehler zu beseitigen, Funktionen zu verbessern und die Karten und Modi für den Start zu verfeinern“, so das Studio abschließend.

„Call of Duty: Vanguard“ erscheint am 5. November 2021 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S.

Quelle: Slegdehammer Games

