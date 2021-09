Kena Bridge of Spirits: Update 1.05 entfernt PS5-Feature – Changelog

"Kena Bridge of Spirits" wurde mit einem Update auf die Version 1.05 angehoben. Was sich damit ändert, verrät der offizielle Changelog.

Mit den Rots könnt ihr euch künftig knippsen lassen.

Das in dieser Woche veröffentlichte „Kena Bridge of Spirits“ (Test-Übersicht) hat ein Update auf die Version 1.05 erhalten. Damit wurden einige Fehler aus dem Spiel verbannt, darunter mehrere Bugs, die euren Fortschritt beeinträchtigen konnten. Ebenfalls wurde der Fotomodus in bestimmten Situationen aktiviert, in denen ihr mit den Rots herumhängt.

Kena Bridge of Spirits Update 1.05 – Patchnotes

Fotomodus im Zusammenhang mit den Rots aktiviert.

Die maximale Kameraempfindlichkeit wurde erhöht.

Fehler behoben, der den Spieler im Modus „Geistermaske“ festhielt.

Fortschrittsblocker nach dem Kampf in Taros Baumregion behoben.

Fortschrittsblocker nach Erhalt der Bogen-Fähigkeit behoben.

Fortschrittssperre nach dem Adira-Hammer-Relikt und Problem mit der Zielmarkierung, die nach Abschluss nicht verschwindet, wurden behoben.

Fortschrittsblocker auf dem Kriegerpfad behoben.

Die Funktion „Spiel fortsetzen“ für PS5-Aktivitäten wurde vorübergehend deaktiviert, um das Überschreiben von automatischen Speicherständen zu verhindern. Diese Funktion wird in einem zukünftigen Patch wieder implementiert.

Kleinere visuelle, Kollisions- und Audio-Fehler wurden behoben.

Im Fall der PS5-Version von „Kena Bridge of Spirits“ wurde mit dem Update 1.05 außerdem die Funktion „Spiel fortsetzen“ für PS5-Aktivitäten deaktiviert. Aber keine Sorge: Mit einem künftigen Update soll dieses Feature wieder aufgenommen werden. Nachfolgend haben wir denfür euch:

Weitere Meldungen zu Kena Bridge of Spirits:

Die Veröffentlichung von „Kena: Bridge of Spirits“ erfolgte in dieser Woche für PS5, PS4 und PC. PlayStation-Spieler können den Titel für 39,99 Euro aus dem PlayStation Store laden. Die Digital Deluxe-Edition ist für 49,99 Euro gelistet. Die zuletzt genannte Edition umfasst neben dem Spiel den Kena-Stab als Spezialausgabe, den Deluxe-Rot-Skin und den digitalen Soundtrack. Mehr zu „Kena Bridge of Spirits“ ist in unserer Themen-Übersicht zusammengefasst.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Kena: Bridge of Spirits