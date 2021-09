Marvel’s Guardians of the Galaxy: Erkundung und Kampfgeschehen in neuen Trailern thematisiert

Wenige Wochen vor dem offiziellen Release bedachten uns die Entwickler von Eidos Montreal mit zwei neuen Trailern zu "Marvel's Guardians of the Galaxy". In diesen geht es unter anderem um das Kampfsystem und die Erkundung.

"Marvel's Guardians of the Galaxy" erscheint Ende Oktober.

In wenigen Wochen erscheint mit „Marvel’s Guardians of the Galaxy“ das neueste Werk aus dem Hause Eidos Montreal für die Konsolen und den PC.

Nachdem uns in dieser Woche bereits Eindrücke aus einer Preview-Version erreichten, stellten Eidos Montreal und der verantwortliche Publisher Square Enix heute gleich zwei neue Trailer zu „Marvel’s Guardians of the Galaxy“ bereit. In diesen wird auf verschiedene Gameplay-Features wie das Kampfsystem, die Erkundung der Spielwelt und mehr eingegangen.

Eine Story-Erfahrung für Solisten

Im Gegensatz zu „Marvel’s Avengers“ handelt es sich bei „Marvel’s Guardians of the Galaxy“ um einen Titel, der bewusst als Einzelspieler-Abenteuer konzipiert wurde. Auch auf Mikrotransaktionen und Download-Inhalte, die nach dem Release folgen, wird laut Entwicklerangaben bewusst verzichtet, um allen Nutzern die gleiche Spielerfahrung zu liefern.

„Marvel’s Guardians of the Galaxy“ wird am 26. Oktober 2021 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht. Am gleichen Tag erscheint zudem eine Umsetzung für Nintendos Switch, die allerdings nur in einer Cloud-Version zur Verfügung gestellt wird.

Weitere Details und Eindrücke zu „Marvel’s Guardians of the Galaxy“ findet ihr wie gehabt in unserer Themen-Übersicht.

