PS Store Deal: Angebot der Woche freigeschaltet

PlayStation Store-Nutzer können den nächsten Deal of the Week in Anspruch nehmen. Eine Woche lang im Angebot ist die "Mass Effect Legendary Edition".

Die "Mass Effect Legendary Edition" ist das neuste Angebot der Woche.

Sony hat im PlayStation Store ein neues Angebot der Woche freigeschaltet, das euch einmal mehr einige Euro sparen lässt. Diesmal wurde der Preis der „Mass Effect Legendary Edition“ gesenkt.

Im Zuge des Deals of the Week bezahlt ihr bis zum kommenden Donnerstag nur 49,69 Euro statt der sonst üblichen 69,99 Euro, was einem Rabatt von 29 Prozent entspricht.

Es ist nicht das erste Mal, dass die „Mass Effect Legendary Edition“ im Preis gesenkt wurde. Im vergangenen Juli wurde im PlayStation Store aber lediglich ein Betrag von 54,59 Euro erreicht. Zum Vergleich: Bei Amazon werden für das Spiel momentan 58,79 Euro fällig.

Die „Mass Effect: Legendary Edition“ kam am 14. Mai 2021 für PS4, PC und Xbox One auf den Markt. Kompatibel ist der Titel mit den New-Gen-Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Später betonte Electronic Arts, dass sich die Neuauflage über den Erwartungen verkaufen konnte.

Bereits am gestrigen Mittwoch wurden im PlayStation Store zahlreiche Deals freigeschaltet. Rund 400 Angebote könnt ihr in Anspruch nehmen. Sie haben allesamt einen japanischen Hintergrund. Im Preis gesenkt wurden Games wie „Trials of Mana“ und „Resident Evil 7“. Unsere Meldung zum jüngsten Japan-Sale halten wir hier für euch bereit.

Und falls ihr momentan kein Geld übrig habt, aber eine PlayStation Plus-Mitgliedschaft besitzt: Vor zwei Wochen wurden die PS Plus-Spiele für September 2021 freigeschaltet. Um welche „Gratis-Games“ es sich handelt, erfahrt ihr in dieser Meldung. Und auch die PS Now-Spiele des laufenden Monats stehen fest.

