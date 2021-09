Titanfall 3: Respawn Entertainment reagiert auf Gerüchte

Viele Spieler warten seit einiger Zeit auf ein neues "Titanfall". Doch der anhaltende Erfolg von "Apex Legends" führte unter anderem dazu, dass die Serie von Respawn Entertainment auf die lange Bank geschoben wurde. Ein neues Spiel befindet sich laut der Angabe des Unternehmens nicht in Arbeit.

Ein neues "Titanfall" solltet ihr so schnell nicht erwarten.

Seit geraumer Zeit gibt es Gerüchte über die Entwicklung von „Titanfall 3“. Doch zu einer Ankündigung kam es bislang nicht. Das hat einen simplen Grund: Der Titel befindet sich nicht in Arbeit. Darauf verweist einmal mehr das für die Reihe verantwortliche Entwicklerteam bei Respawn Entertainment.

Es ist nichts da

Die Nachricht stammt von der Website, die berichtet, dass Respawns Community-Koordinator Jason Garza auf die Frage nach „Titanfall 3“ in einem Livestream erklärte: „Mach dir keine Hoffnungen, man. Ich habe das schon einmal gesagt. Wir haben nichts in Arbeit. Es gibt nichts. Es ist nichts da. Wir haben im Moment zu viele andere Spiele in Arbeit.“

Für Fans der Reihe dürfte es eine Enttäuschung sein, wiederholt davon zu hören, dass sich kein neuer Teil der „Titanfall“-Reihe in Arbeit befindet. Allerdings kann ebenso davon ausgegangenen werden, dass die Marke früher oder später wieder aufgegriffen wird. Auch Respawn Entertainment versprach in der Vergangenheit, dass man sich der Marke wieder annehmen möchte.

Vor nicht allzu langer Zeit betonte der Publisher Electronic Arts, dass Respawn Entertainment selbst über die Zukunft der Reihe entscheidet. „Dieses Team wird darüber entscheiden, was die Zukunft für Apex Legends und Titanfall bereithält“, so EAs Chief-Studios-Officer Laura Miele im vergangenen Februar. Man könne das Studio zu nichts zwingen, das sich von der aktuellen Inspiration und Motivation der Entwickler entfernt.

Mehr zu Titanfall 3:

„Titanfall“ war in letzter Zeit vor allem wegen einer Reihe von Hacks in den Schlagzeilen, obwohl Respawn darauf hinwies, dass man hinter den Kulissen an der Behebung dieser Probleme arbeitet. Sobald es Neuigkeiten zu einem neuen Spiel gibt, erfahrt ihr es bei uns. Zwischenzeitlich könnt ihr unsere Themen-Übersicht zu „Titanfall 3“ im Auge behalten.

