Kena Bridge of Spirits: Kampfszenarios und mehr – Entwickler über die Post-Launch-Unterstützung

In einem Interview sprachen die Entwickler der Ember Labs über die Post-Launch-Unterstützung von "Kena: Bridge of Spirits". Wie es heißt, denken die Macher unter anderem über neue Features für den Foto-Modus nach.

"Kena: Bridge of Spirits" ist ab sofort erhältlich.

Vor wenigen Tagen veröffentlichten die Entwickler der Ember Labs das malerische Action-Adventure „Kena: Bridge of Spirits“ für die PlayStation-Systeme und den PC.

Nur kurz nach dem Release sickerte nicht nur durch, dass die PS4-Version mit einem kritischen Fehler zu kämpfen hat, der in Kombination mit der Tora-Maske auftritt. Darüber hinaus wurde das Update auf die Version 1.05 bereit gestellt, das kleinere Anpassungen vornahm, zu denen wir hier weitere Details zusammengefasst haben. Doch wie sieht es eigentlich mit der Post-Launch-Unterstützung von „Kena: Bridge of Spirits“ aus?

Fantasy-Abenteuer soll über einen längeren Zeitraum unterstützt werden

Diesbezüglich ging Mike Grier, einer der Mitgründer der Ember Labs, im Gespräch mit den Kollegen von IGN etwas näher ins Detail. Laut Grier soll „Kena: Bridge of Spirits“ im besten Fall über einen längeren Zeitraum unterstützt werden. Derzeit denken die Entwickler sowohl über neue Features für den Foto-Modus als auch weitere Kampfszenarios nach. Spruchreif ist laut Grier allerdings noch nichts.

Grier dazu: „Wir möchten das Spiel auf jeden Fall unterstützen. Wir wissen, dass die Leute den Fotomodus und den Kampf lieben. Daher denken wir darüber nach, was wir tun können, um einige neue Kampfszenarios und vielleicht in Zukunft zusätzliche Inhalte rund um den Kampf zu liefern. Ja, ich denke, wir möchten einige Aktualisierungen am Fotomodus vornehmen. Die Leute haben nach bestimmten Funktionen gefragt, die einfach zu machen wären, also denke ich, dass wir Kena für eine Weile unterstützen werden.“

„Kena: Bridge of Spirits“ ist für den PC, die PlayStation 4 und die PlayStation 5 erhältlich.

