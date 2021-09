Lost Judgment: Mit Launch-Trailer für PS4 und PS5 veröffentlicht

"Lost Judgment" kann ab sofort von euch in Angriff genommen werden.

Sega hat anlässlich der heutigen Veröffentlichung von „Lost Judgment“ den obligatorischen Launch-Trailer freigeschaltet. Der Clip, der unterhalb dieser Zeilen eingebunden ist, gewährt einen winzigen Blick in das neue Abenteuer. Gleichzeitig werden Zitate aus der Presse eingeblendet. Der Publisher verweist unter anderem auf den Test von PLAY3.de, den ihr euch hier anschauen könnt.

Ein luftdichtes Alibi und Minispiele

In „Lost Judgment“,, schlüpft ihr in die Rolle von Takayuki Yagami, der als Detektiv und Anwalt vor der Aufgabe steht, ein scheinbar perfektes Verbrechen aufzuklären: Denn der Hauptverdächtige hat ein scheinbar luftdichtes Alibi.

Erst kürzlich berichteten wir über die Minispiele, die in „Lost Judgment“ zur Verfügung stehen. Dabei handelt es sich um 16 Games, die zum Launch in Angriff genommen werden können und vier Spiele, die als DLC bereitgestellt werden. Eine Auflistung der Titel findet ihr hier.

Auch Details zur Roadmap können wir euch anbieten. Die ersten Zusatzinhalte wurden bereits zum Launch des Titels verfügbar gemacht, darunter die Boni für Vorbesteller. Details zu den Zusatzinhalten findet ihr in dieser Meldung.

„Lost Judgment“ wurde am 24. September 2021 für PS5, PS4, PC, Xbox Series X/S und Xbox One auf den Markt gebracht. Mehr zu „Lost Judgment“ erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

