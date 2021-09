Voice of Cards – The Isle Dragon Roars: Termin und Trailer zum neuen Yoko Taro-Rollenspiel

Das kartenbasierte Rollenspiel "Voice of Cards: The Isle Dragon Roars" aus der Feder des "Drakengard"- und "NieR"-Schöpfers Yoko Taro hat einen offiziellen Erscheinungstermin, einen Trailer und einige Details erhalten.

Am gestrigen Abend hat Square Enix ein neues kartenbasiertes Rollenspiel namens „Voice of Cards: The Isle Dragon Roars“ für die PlayStation 4, die Nintendo Switch und den PC (via Steam) angekündigt, das bereits am 28. Oktober 2021 zum Preis von 29,99 Euro veröffentlicht werden soll. Eine Demo kann bereits in den jeweiligen Stores heruntergeladen werden.

Als Creative Director ist Yoko Taro zuständig, der spätestens seit „NieR Automata“ den meisten Spielern ein Begriff sein dürfte. Auch Executive Producer Yosuke Saito („NieR“-Reihe), Music Director Keiichi Okabe („Drakengard 3“, „NieR“-Reihe) und Character Designer Kimihiko Fujisaka („Drakengard“-Reihe) sind an dem neuen Rollenspiel beteiligt.

Rettet die Welt vor dem Drachen

In „Voice of Cards: The Isle Dragon Roars“ werden die Spieler eine Geschichte erleben, die sich bereits vor langer Zeit in einer Welt abspielte, die von Geheimnissen umgeben ist. Von der narrativen Stimme des Spielleiters werden die Spieler durch eine Welt voller Schwerter und Magie geführt, um einen kürzlich wiedererwachten Drachen zu besiegen, der das Land und die Menschen bedroht. Der Protagonist wird von zwei Gefährten begleitet. Einerseits wird das Monster Mar an seiner Seite kämpfen und andererseits wird sich auch die Hexe Melanie anschließen, da sie noch eine Rechnung mit dem Drachen offen hat. Im Laufe der Handlung wird man Entscheidungen treffen und rundenbasierte Kämpfe überstehen müssen, um zum Erfolg zu kommen.

Es wird auch einige Zusatzinhalte auf Basis von „NieR: Replicant“ geben, die einem unter anderem einen Emil-Würfel, ein Emil-Kartendesign und ein Pixel Art Set ins Spiel bringen. Als Vorbesteller erhält man auch das „Golden Dragon Pattern“-Kartendesign und einen traditionellen Avatar.

Ein erster Trailer gewährt bereits einen Blick auf „Voice of Cards: The Isle Dragon Roars“:

