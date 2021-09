Kena Bridge of Spirits: Update 1.06 behebt Karma-Bug und weitere Fehler

Ab sofort steht das Update 1.06 zum Action-Adventure "Kena: Bridge of Spirits" bereit. Wir verraten euch, welche Fehler im Rahmen des neuen Patches im Detail behoben werden.

"Kena: Bridge of Spirits" ist unter anderem für die PlayStation-Plattformen erhältlich.

Im Laufe des Wochenendes stellten die Entwickler der Ember Labs ein weiteres Update zu „Kena: Bridge of Spirits“ bereit, mit dem das Action-Adventure auf die Version 1.06 behoben wird.

Wie sich dem offiziellen Changelog entnehmen lässt, wird mit dem Patch 1.06 unter anderem ein kritischer Fehler behoben, der in Kombination mit dem Karma auftreten konnte. Darüber hinaus nahmen sich die Macher der Ember Labs mit dem neuen Update dem Kampfsystem an und sorgten laut eigenen Angaben dafür, dass gegnerische Angriffe leichter pariert werden können.

Welche Optimierungen und Fehlerbehebungen mit dem Patch 1.06 im Detail Einzug in „Kena: Bridge of Spirits“ halten, verrät euch ein Blick auf den offiziellen Changelog, den wir natürlich für euch in das Deutsche übersetzt haben.

Die Optimierungen des Updates 1.06 im Detail

Fix für verlorenes Karma implementiert. Speicherdateien mit fehlendem Karma werden nach dem Herunterladen des Patches korrigiert.

Fortschrittsblocker im Lagerhaus behoben. Das Update korrigiert auch bereits bestehende Spielstände.

Fortschrittsblocker beim Betreten des Alten Brunnens behoben. Das Update korrigiert auch bereits bestehende Spielstände.

Vorherige Speicherstände mit Forge-Fortschrittsblocker wurden korrigiert.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die verfluchte Truhe gesperrt wurde, wenn man gleichzeitig beim Kampf mit Feinden starb. Dieses Update korrigiert auch frühere Speicherstände.

„EOS SDK“-Fehler behoben, der einige Spieler daran hinderte, das Spiel zu starten (nur PC).

Der Parry Counter-Angriff ist jetzt einfacher durchzuführen.

Softlock im Ancient Well behoben.

Crash-Fixes.

Kleinere Audio-, Bild- und Kollisionsfehler wurden behoben.

„Kena: Bridge of Spirits“ ist für den PC, die PlayStation 4 und die PlayStation 5 erhältlich.

