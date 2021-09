Hot Wheels Unleashed: Launch-Trailer zur Veröffentlichung des Racers

Käufer der Ultimate Stunt Edition von "Hot Wheels Unleashed" können bereits loslegen.

„Hot Wheels Unleashed“ steht kurz vor der Veröffentlichung, was die Entwickler dazu bewegte, den offiziellen Launch-Trailer an den Start zu bringen. Den Clip könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen.

Der Arcade-Racer, der auf der bekannten Sammlung basiert, stammt vom Rennspezialisten Milestone. In einer Reihe von Einzel- und Mehrspielermodi könnt ihr auf überlebensgroßen Rennstrecken rasen, driften und crashen. Dazu gehört Hot Wheels City Rumble, in dem ihr klassische Rennen meistert, in Zeitrennen antretet und es sogar mit Endgegnern aufnehmt. Gewinnt ihr, erhaltet ihr Autos und Streckenteile, mit denen ihr eure Hot Wheels-Sammlung erweitern könnt.

Mehrspielermodus, Batman und mehr

Im Mehrspielermodus von „Hot Wheels Unleashed“ können bis zu 12 Spieler online gegeneinander antreten. Es werden auch generationsübergreifende Sessions unterstützt. Zudem können zwei Spieler lokal über einen geteilten Bildschirm spielen. Es stehen über 66 Fahrzeuge zur Verfügung. Darunter sind klassische Hot Wheels-Designs wie der Boneshaker und der Rodger Dodger. Aber auch Sondermodelle wie Batmans Batmobil, K.I.T.T aus Knight Rider und viele mehr sind dabei.

Die ersten Tests werden seit heute veröffentlicht. COGconnected schreibt zum Beispiel: „Hot Wheels Unleashed ist ein rasantes Rennspiel, das die rasante Action der Miniatur-Diecast-Spielzeuge einfängt. Das auf dem Momentum basierende Gameplay trägt zu intensiven Rennen bei, bei denen jeder gewinnen oder verlieren kann. Auch wenn die Strecken aufregend und abwechslungsreich sind, ist das Fehlen von Umgebungen enttäuschend. Die Fahrzeuge sehen unglaublich gut aus und machen Lust darauf, jedes einzelne zu sammeln.“

Diejenigen, die die Ultimate Stunt Edition von „Hot Wheels Unleashed“ vorbestellt haben, können ab heute spielen. Alle anderen dürfen ab dem 30. September 2021 einsteigen. Der Titel wurde für die Konsolen PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S und Switch sowie für den PC kreiert. Nachfolgend der anfangs erwähnte Launch-Trailer:

