PS Plus Oktober 2021: Lineup für PS4 und PS5 geleakt

"Hell Let Loose" ist im Oktober offenbar dabei.

Im Laufe der Woche werden die PS Plus-Spiele für Oktober 2021 angekündigt. Und es scheint, dass sich die Überraschung in Grenzen halten wird. Denn einmal mehr kam es zu einem Leak.

Da für den neuen Leak dieselbe Quelle verantwortlich ist, die schon beim PS Plus-Lineup für September 2021 richtig lag, haben die noch unbestätigten Angaben ordentlich Gewicht. Sollte es dabei bleiben, dann erwarten euch im Oktober 2021 die Spiele „Hell Let Loose“, „Mortal Kombat X“ und „PGA Tour 2K21“. Nachfolgend ein paar Eckdaten:

Hell Let Loose (PS5)

Veröffentlichung am 5. Oktober

Metascore: 79 (PC)

(PC) User-Score: 7.3 (PC)

Mortal Kombat X (PS4)

Veröffentlicht im April 2015

Metascore: 83

User-Score: 7.8

Regulärer Preis: 19,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

PGA Tour 2K21 (PS4)

Veröffentlicht im August 2020

Metascore: 76

User-Score: 6.3

Regulärer Preis: 59,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Die offizielle Ankündigung der PS Plus-Spiele für Oktober 2021 wird voraussichtlich am kommenden Mittwoch in der Zeit zwischen 17 und 18 Uhr erfolgen. Wir werden euch rechtzeitig mit einer gesonderten Meldung darauf hinweisen.

PS Plus-Spiele für September 2021

Sofort herunterladen könnt ihr sie im Anschluss nicht, da die neuen „Gratis-Spiele“ erst am darauffolgenden Dienstag im PlayStation Store freigeschaltet werden. Am 5. Oktober 2021 in der Zeit zwischen 11 und 12 Uhr sollte die Bereitstellung erfolgen.

Bis zur kommenden Woche könnt ihr weiterhin die PS Plus-Spiele des laufenden Monats in Anspruch nehmen. Sobald ihr sie in eure PSN-Bibliothek gepackt habt, dürft ihr sie dauerhaft nutzen. Welche Spiele für September freigeschaltet wurden und was sie zu bieten haben, erfahrt ihr in dieser Meldung. Es handelt sich um „Overcooked: All You Can Eat“ für die PS5 und zwei PS4-Games.

PlayStation Plus könnt ihr kostenpflichtig abonnieren. Wobei der Preis abhängig von der Laufzeit variiert. Entscheidet ihr euch für eine einmonatige Mitgliedschaft, zahlt ihr 8,99 Euro. Bei den Dreimonats- und Jahresmitgliedschaften zahlt ihr insgesamt 24,99 Euro bzw. 59,99 Euro, was entsprechend niedrigere Monatsbeträge ergibt.

PlayStation Plus bietet verschiedene Vorteile. Dazu zählt die Instant Games Collection, die euch monatlich mindestens drei Spiele ohne Zusatzkosten beschert, darunter ein PS5-Titel. Obendrauf gibt es den Zugriff auf Online-Modi, besondere Rabatte, einen Cloud-Speicher sowie hin und wieder exklusive Aktionen wie Betas. Mehr zu PlayStation Plus halten wir in unserer Themen-Übersicht für euch bereit.

