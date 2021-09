The Witcher: Neue Teaser-Trailer zu Staffel 2, neuer Animationsfilm und weitere Ankündigungen

Netflix hatte mit der ersten Staffel der „The Witcher“-Serie und dem Animationsfilm „The Witcher: Nightmare of the Wolf“ bereits große Erfolge gefeiert. Nun hat das Unternehmen weitere Teaser-Trailer zur zweiten Staffel, einen weiteren Animationsfilm und zusätzliche Projekte vorgestellt.

Ab dem 17. Dezember 2021 wird die zweite Staffel von „The Witcher“ auf Netflix zur Verfügung stehen. Die erste Episode wird auf der Hexer-Geschichte „Ein Körnchen Wahrheit“ basieren, in der Geralt auf den redanischen Adligen Nivellen trifft, der das Gesicht einer Bestie hat. Dies kann man im ersten Teaser-Clip bereits erkennen. Im zweiten Video wird auch das Aufeinandertreffen von Ciri und Geralt eingefangen.

Des Weiteren hat Netflix bereits bestätigt, dass es eine dritte Staffel von „The Witcher“ geben wird. Demnach hat man sich der Serie vollkommen verschrieben. Schließlich ist es für das Unternehmen eher ungewöhnlich, dass man die nächste Staffel ankündigt, ehe die aktuellste überhaupt erschienen ist. Auch weitere Projekte rund um den Hexer wurden angekündigt.

Ein zweiter Animationsfilm befindet sich bereits in Arbeit, wobei noch nicht bekannt ist, ob es sich um einen Nachfolger zu „The Witcher: Nightmare of the Wolf“ handelt. Es könnte auch eine komplett neue Geschichte sein. Zudem soll eine Serie für die Kinder und die Familie veröffentlicht werden. An einer Prequel-Serie namens „The Witcher: Blood Origin“, die 1.200 Jahre von den Ereignissen der bisherigen Serie angesiedelt ist, wird ebenfalls gearbeitet.

Toss a coin to our growing Witcher universe! We can officially announce The Witcher Season 3, along with a second anime feature film, and a new Kids and Family series set in the world of The Witcher. pic.twitter.com/E032fDAXYx

— The Witcher (@witchernetflix) September 25, 2021