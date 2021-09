Battlefield 2042: Beta-Termine samt Trailer angekündigt

Die Beta von "Battlefield 2042" startet im kommenden Monat.

Na endlich! Electronic Arts und DICE haben mitgeteilt, dass die Open Beta von „Battlefield 2042“ ab dem 8. Oktober 2021 für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S und PC verfügbar sein wird. EA Play-Mitglieder und Vorbesteller erhalten bereits am 6. Oktober 2021 Zugang zur Testphase. Der Preload wird am 5. Oktober 2021 freigeschaltet. Unterhalb dieser Zeilen seht ihr schon heute einen Trailer zur Beta von „Battlefield 2042“.

Schlachten mit bis zu 128 Spielern

Die Open Beta von „Battlefield 2042“ umfasst den Modus „Eroberung“ auf der Orbital-Karte, die bereits im Reveal-Trailer des Spiels vorgestellt wurde. Auf dem PC und den New-Gen-Konsolen werden Schlachten mit bis zu 128 Spielern ermöglicht. Auf den Last-Gen-Systemen PS4 und Xbox One sind es mit bis zu 64 Teilnehmern deutlich weniger.

Im Rahmen der Open Beta könnt ihr ebenfalls in „All-Out Warfare“ eintauchen und dabei die Rolle von vier Spezialisten übernehmen. Dazu zählen der russische Ingenieur Boris, der mit einem SG-36-Wachsystem ausgestattet ist, und Casper, ein südafrikanischer Experte für Tarnung und Langstreckenangriffe. Hinzu gesellen sich die deutsche Sanitäterin Falck, die sich auf Unterstützung spezialisiert, und der kanadische Mackay, der mit einer Hakenpistole bewaffnet ist.

Die bereits erwähnte Karte Orbital spielt in Kourou, Französisch-Guyana. Sie lässt euch laut Publisher „in einem Wettlauf gegen die Zeit gegeneinander antreten, während ihr in der lebensgefährlichen Umgebung eines unmittelbar bevorstehenden Raketenstarts kämpft“. Zu den Sektoren der Map zählen das Montagegebäude und die Startrampe, die über den Crawlerway miteinander verbunden sind.

Diese Schauplätze beinhalten unter anderem eine automatisierte Raketenstart-Sequenz, Seilrutschenfahrten zwischen Strommasten, Fahrzeugkämpfe bei schlechtem Wetter und einen unerwarteten Tornado, der den gesamten Schlachtverlauf laut EA auf den Kopf stellen kann.

Mehr zu Battlefield 2042:

„Battlefield 2042“ kann vorbestellt werden und ist im Einzelhandel und bei digitalen Anbietern ab dem 19. November 2021 für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S und PC erhältlich. Nachfolgend der Trailer zur Beta:

